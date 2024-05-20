國民黨立委：賴清德演說是十足兩國論 台股瞬間大跌

國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）

中華民國第十六任總統賴清德 20日宣誓就職，但台北股市沒有上演慶祝行情，反而一度懸崖式下跌逾100多點。國民黨立委王鴻薇指出，賴清德的就職演說從頭到尾都說中國，卸任總統蔡英文 就職時會說的中國大陸、兩岸都消失不見了，是「十足的兩國論」，往台獨光譜更靠近一些，才讓股市下跌逾100點。

王鴻薇表示，賴清德就職演說的基調是維持和平，不要戰爭，此話雖是釋出善意，不過卻完全沒有說明如何保持？如何做？恢復觀光及陸生赴台讀書僅是一小塊，且後續還要觀察賴清德是否會取消6月1日是否取消赴陸進團令。

王鴻薇說，賴清德提到兩國互不隸屬，就是延續、承接前總統蔡英文的兩岸路線，蔡規賴隨，定調清楚。不過蔡英文過去8年執政，兩岸對立、緊張的情勢只有增加，沒有減少，不認為賴清德上任後繼續維持這樣的方向，兩岸關係有可能變好。

王鴻薇指出，賴清德提到三黨不過半，是要回應517立法院衝突事件。賴清德說：「多數尊重少數、少數服從多數」，這兩句話格外重要，也應當遵守。不過民進黨只會說，卻總是無法落實，對這群人來，永遠都是民進黨說了算，根本不符合所謂的民主程序。

由於台灣缺電嚴重，經濟議題也備受各界關注。王鴻薇提到，賴清德提到推動「二次能源轉型」，但僅說多元發展綠能 ，從字面上完全看不出賴清德的綠能是否包含「核電」，賴並沒有說清楚。雖然有可能是為重啟核電留伏筆，不過目前談話仍看不出賴清德對核能的態度究竟為何，也看不出要如何做到能源轉型。