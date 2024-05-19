打破8年政黨輪替魔咒？賴清德就職演說：魔咒不存在

賴清德總統宣誓就職，他於就職演說表示，在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期。他說，他和副總統蕭美琴當選被認為是「打破八年政黨輪替魔咒」，但他認為，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。(記者陳正興／攝影)

台總統賴清德 今宣誓就職，他於就職演說表示，在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期。他說，他和副總統蕭美琴當選被認為是「打破八年政黨輪替魔咒」，但他認為，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

中華民國 第16任總統、副總統今舉行宣誓就職典禮，賴清德正式就職中華民國總統，並發表就職演說。賴清德說，他年輕的時候，立志行醫救人、從政的時候，立志改變台灣。現在，他站在這裡，立志壯大國家！

賴清德說，他以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第十六任總統，我將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

他指出，1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民；2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

賴清德說，這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果。雖然艱辛，但台灣做到了！此時此刻，不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！

賴清德說，許多人將他和蕭美琴的當選，解讀為「打破八年政黨輪替魔咒」。事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

賴清德強調，在未來任期的每一天，他將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。我們的施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。