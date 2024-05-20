新聞評論／賴上任 多聆聽少自滿 修補社會裂痕

賴清德就任中華民國第16任總統，面對的挑戰並不輕鬆。(本報資料照片)

賴清德 今天就任成為中華民國第16任總統。我們給予由衷祝賀，也希望他這4年誠勤為國為民服務，建設台灣，莫忘初衷。蔡英文 的8年，加上賴清德未來4年，民進黨 執政已有長期化趨勢。但賴清德僅獲4成支持，民進黨則失去國會多數地位，也意味綠色執政的根基正在鬆動，「討厭民進黨」的風潮並未消散，賴清德面對的挑戰並不輕鬆。

相對而言，蔡英文比賴清德幸運得多。蔡英文任內適逢美國開始圍堵中國，這使其「反中」大旗在西方國家的「西風」助陣下，一路順行。然而，國際形勢的加持有其「虛」的一面，蔡政府國際處境順遂，卻掩不住國內政經社會情勢惡化的亂象：政治上一黨獨大的壓迫令人窒息，經濟上的五缺懸而未決，社會上的撕裂日益粗暴，公平正義精神日漸稀薄。這些都讓民眾對民進黨的信任動搖，蔡英文曾有七百多天未公開受訪，應自知民怨高漲。

賴清德在此情況下接班，其實是接下了一個沉重的擔子，他沒有多少時間慶祝或自滿。民眾不會給他太長的蜜月期，大家會用放大鏡檢驗他每一項施政；任何官員決策失當，或苟且貪腐失德，都會歸咎於他用人不當。因為過去8年人們聽了太多空話與謊言，看過太多偏頗施政和不義作為，受過太多粗暴對待及壓榨，人民的耐受度都被磨穿了。何況，賴清德缺乏蔡英文那種文青式的迂迴語言風格，他說話往往是上對下的命令句法；這在民眾暴躁的時候，只會愈發激怒他們。

賴政府的執政團隊已組建完畢，除國安團隊因美方壓力主要沿用蔡總統人馬，由卓榮泰領軍的行政部門則多數改組，凸顯了賴清德御駕親征的雄心，當然也就看不到賴清德承諾的「民主大聯盟」的架構。從內閣人事的安排，可以看出賴清德自有主見，無意再任用蔡政府的舊人。然而，過多的南部友人及子弟兵入列，是否堪當大任，仍有待時間考驗。比較亮眼的，是邀請企業家主持經濟及國發團隊，更能貼近產業發展需求；但他們是否有足夠的視野推動國家經濟，阻止急劇惡化的貧富差距，乃至修正錯誤的能源政策、解決五缺，仍然是個問號。

新閣揆卓榮泰性格溫和，或許更願意傾聽民意，一改蘇貞昌那種霸氣凌人、不可一世的反民主作風。但他過去的政治歷練多為幕僚角色，如今面對快速變遷的環境，會不會在決策因應上顯得猶豫遲緩，讓人擔心。或者，凡事仍得聽命賴清德指揮，那麼府院即無法成為良好的並駕搭檔，勢將減損決策的專業、多元及有效性。賴清德必須有所自覺，多傾聽專家的意見和人民的聲音，避免因驕傲而自滿；否則，過度心切而一意孤行，只會增添社會大眾的痛苦。促進團結將是賴清德就職演說重點，但立法院的激烈衝突卻預告朝野對立與社會裂痕；國會改革方興未艾，如果當家還鬧事，未來硝煙四起，賴政府將陷困境。

若以蔡總統為鑑，她在民進黨衰微時挺身而出，成為派系的共主，此後凡事以派系平衡作為治理的基礎，也因此派系利益僭越社會公義，錯誤決策無法修正調整，不公不義無法糾正，民眾感情和利益也受到傷害。從賴清德的行事作風看，他的道德感可能比蔡英文強烈，對於不正義的事難以容忍。問題在，賴清德內心的政治驅力常會壓過他的道德本能，使他在判斷上變得盲目；也因此，才會說出「務實的台獨工作者」及「中華民國憲法是災難」等語。賴清德想做的事可能很多，但他若看看社會累累的傷痕，那才是他首要修補的事。(轉載自聯合報社論)