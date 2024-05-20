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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

新聞眼／蔡英文執政8年 留下待團結的台灣

記者 周佑政、林河名
蔡英文總統(中)19日晚參加五二○正副總統就職致賀團晚宴，這也是她在總統任內最後一個公開活動。她表示，過去8年世界不僅看見台灣，台灣也參與世界許多重大的改變。(記者葉信菉／攝影)
蔡英文總統(中)19日晚參加五二○正副總統就職致賀團晚宴，這也是她在總統任內最後一個公開活動。她表示，過去8年世界不僅看見台灣，台灣也參與世界許多重大的改變。(記者葉信菉／攝影)

蔡英文2016年當選總統，成為中華民國第一位女性元首，2020年以817萬多票史上最高票連任，今年更打破台灣民選總統以來的「連任魔咒」，成功交棒給同黨籍賴清德。但過去8年，民進黨兩度完全執政，行政立法大權一把抓，「謙卑謙卑再謙卑」跳票，朝野及社會對立加劇，留下一個「待團結」的台灣。

蔡總統8年執政成績，褒貶不一。對外關係方面，蔡政府自詡台美關係是40年來最佳。過去幾年，台美官方交流確實密切，2022年美國眾議院前議長裴洛西也率團訪台，美方持續推出友台法案，在經貿方面則有台美21世紀貿易倡議。

但台美關係的進展，關鍵卻來自過去幾年美中對抗的國際環境。也因為蔡政府鮮明的「親美抗中」立場，兩岸關係跌落谷底，除了官方交流中斷，共機共艦擾台頻次大增，台海更成為國際社會關注的可能「火藥庫」。簡言之，這8年來，台灣比過去更知名，但也被認為「更危險」。

內政方面，蔡總統上台後高舉改革大旗，但例如軍公教年金改革，掀起退休軍公教群體與世代之間的極大對立，至今仍有「二次年改」反撲的聲浪；相形之下，蔡政府面對勞保財務黑洞卻一拖再拖，如今這顆勞保「未爆彈」危機，將由賴政府接手。

蔡政府雖強調改革，但包括憲政改革、國會改革、司法改革等政見，8年執政幾乎全數跳票，不但遭諷淪為「芭樂票」，而選擇性的半調子改革，只留下更多的民怨與社會紛擾。

經濟財政方面，儘管股市表現堪稱亮眼，但民眾最關心的青年低薪與高房價問題，卻依舊嚴峻；五二○前夕，財政部公布最新國債鐘，平均每人負債更創下歷史新高。顯見單靠股市上漲的紅利，根本無法掩蓋國債負擔日窘及貧富差距擴大的國家難題。

更不用說，蔡政府的能源政策，導致台電嚴重虧損、民生用電上漲，又要面臨電廠火力全開、碳排計畫恐難達標等多重難題。

中研院前院長李遠哲曾受訪表示，蔡總統執政後，並沒有讓台灣社會變得更好，能源政策更是錯誤不斷。他還提到，兩人針對溫室氣體排放交換意見，蔡當面更對他直說「2024年後不是我的事」。這雖是李遠哲的個人看法，卻也將影響蔡英文的歷史評價。

蔡總統卸任前表示，若要留下一句話給台灣，她希望「台灣是團結的台灣」。今天之後，未來施政的良窳，都不再是蔡英文的事了，只是，她留下來的問題，還有待國人「團結」起來收拾。

蔡英文 國債 中華民國

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