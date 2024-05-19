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賴清德就職／五都市長都到了 朱立倫未出席、藍委只有她

記者侯俐安／台北即時報導
中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（右）在完成交接後， 一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。（記者林伯東/攝影）
中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（右）在完成交接後， 一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。（記者林伯東/攝影）

中華民國第十六任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴在台北時間20日上午9時在總統府宣誓就職，六都直轄市長中，除了新北市長侯友宜沒有出席外，其他五都市長皆有出席，民眾黨主席柯文哲也有出席，國民黨主席朱立倫未到場。國民黨立委僅謝衣鳯出席，則是唯一出席藍委。

立法院日前審查攸關國會職權修法草案，朝野爆發嚴重衝突，也讓520就職典禮是否出席增添變數。朱立倫昨天表態「為所當為，歷史會給我們公允的評價」，國民黨人士表示，以目前朝野激烈的攻防情勢，朱不出席520就職的機會非常高。

今天上午就職典禮朝野出席情形，六都直轄市長僅新北市長侯友宜未出席，其他包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁皆有出席，民進黨立委則幾乎都有到場。朱立倫則未出席。

不過，國民黨團日前定調不會出席，今天上午僅藍委謝衣鳯到場，她受訪時指出，自己以立委身分出席，希望朝野不要對立，對爭議法案可以協商。至於被問到朱立倫沒來，她說，「賴清德應啟動對話」。

民眾黨方面，主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、前立委吳欣盈等人也到場參與。

國民黨 賴清德 侯友宜

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