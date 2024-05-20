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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

新聞眼／民進黨拒絕改革 讓在野抗爭添柴火

記者 林銘翰

新國會開議三個多月，衝突畫面已不是新聞，上周更直接在院會爆發全武行，「暴躁的民主國家」登上多家國際媒體，起因是民進黨反對國會改革法案。賴清德20日宣誓就職總統，國民黨立委選擇集體缺席，民眾黨前一天更到民進黨中央黨部前集會踢館，實難預見短時間內朝野能和諧共處。

民進黨過去八年在立法院坐擁絕對多數，面對再爭議的人事案與議案，大多能仗恃人數優勢強行過關。然而，國會展現的新民意，已由不得民進黨繼續我行我素。

民進黨立院總召柯建銘年初提出「新春三望」，希望朝野「攻而不破」、以對話代替對抗，很多事情適可而止，看穿不說穿；然而，當在野黨提出國會改革法案，執政黨動輒以「毀憲亂政」批評，更有多名民進黨立委以「傅隨組織」嘲諷國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，幾乎看不到執政黨誠懇面對民意的心態。

在野黨監督執政黨天經地義，立法院的議事攻防在所難免；但不就因為民進黨被認為抗拒改革，才更為藍白抗爭的正當性再添柴火？民進黨如果能對在野黨釋出善意，而非無限上綱到處開戰，有助賴清德推行政策，也不愧於最高民意殿堂的顏面，否則，賴清德就職後的首次立法院院會，再度爆發激烈議事衝突，也不足為奇。

民進黨 賴清德 國民黨

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