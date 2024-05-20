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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

8000人送民進黨「芭樂」 柯：若黨國威權再現 革命就是義務

記者林銘翰／台北20日電
民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦「五一九草根決心行動」， 支持者人手一顆芭樂。（記者余承翰／攝影）
民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦「五一九草根決心行動」， 支持者人手一顆芭樂。（記者余承翰／攝影）

賴清德總統今天就任，民眾黨昨天在台北市北平東路、民進黨中央黨部前舉行「五一九草根決心行動」封街集會，民眾黨主席柯文哲批評民進黨政府在過去八年，不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為分裂的社會，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務。

柯文哲上台發言時指出，2016年1月16日，蔡英文當選總統的那天晚上，宣稱民進黨政府會「謙卑謙卑再謙卑」，然而八年來只看到「傲慢傲慢再傲慢」，蔡總統還說只要擔任總統一天，台灣沒有任何人需要為認同而道歉，如今民進黨卻不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為一個分裂的社會，這些都並非國人所樂見。

柯文哲表示，自己在民進黨身上看到一句話，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，民進黨過去在立法院擁有絕對多數，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨不能過的法案，民眾黨提出國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革等四大訴求，幾乎都是民進黨的芭樂票。

柯文哲強調，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務，希望台灣不要走到那一步，因此民眾黨才會選擇走上街頭，幫助民進黨找回曾經說過的謙卑，也要替民進黨實現清廉勤政。

民眾黨立院黨團總召黃國昌致詞表示，民進黨團17日在立法院卻用暴力阻礙議事，民眾更無法接受民進黨立委暴力對待議事人員；他要問賴清德，「這就是民進黨團結台灣的方式嗎？」

昨天的活動民眾黨志工在現場發送2000顆芭樂，象徵民進黨就是「芭樂黨」、蔡英文總統執政八年開出無數「芭樂票」(空頭支票)。民眾黨支持者昨天手舉芭樂，對著民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨、麥擱騙」、「推動改革，民眾作主」，整場活動約兩個半小時，民眾黨估計現場聚集八千人。

民進黨 柯文哲 賴清德

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