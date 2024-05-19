我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／蔡英文時代落幕 賴清德就職演說看這邊

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼晉級西冠 金塊衛冕夢碎

蔡英文揮手離開總統府 蕭美琴一度拭淚

記者侯俐安／台北即時報導
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，副總統蕭美琴（左）宣誓後，自立法院長韓國瑜（右）手中接下「副總統之章」。(中央社)
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，副總統蕭美琴（左）宣誓後，自立法院長韓國瑜（右）手中接下「副總統之章」。(中央社)

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴在台北時間20日上午9時許在總統府宣誓就職，賴清德、蕭美琴宣誓就職後，正式成為中華民國正副總統，卸任總統蔡英文步出總統府，蕭美琴一度拭淚，蔡英文則微笑上前和她握手致意。

賴清德、蕭美琴在9時14分正式成為中華民國正副總統後，蔡英文、賴清德、蕭美琴步出總統府，向群眾揮手致意。隨後返回大門車廳，蔡英文分別和賴清德賢伉儷與蕭美琴握別後搭車離府。府前廣場則安排國軍聯合儀隊演出，向新任的三軍統帥致意。

外賓向蔡英文握別儀式則於上午8時45分在總統府進行，總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮也在場陪同。

前來與蔡總統握別的外賓有，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）暨王妃、馬紹爾群島共和國總統 海妮（Hilda C. Heine）暨夫婿、帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷、吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷、聖克里斯多福及尼維斯 副總理 韓利（Geoffrey Hanley）、瓜地馬拉共和國外交部長馬丁涅茲(Carlos Ramiro Martínez)、教廷特使布朗（Charles John Brown）總主教。

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴宣示就職，卸任的蔡英文總統在賴清德總統與...
中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴宣示就職，卸任的蔡英文總統在賴清德總統與副總統蕭美琴陪同下，走出總統府向民眾及來賓揮手致意。(記者陳正興／攝影)

賴清德 蔡英文 中華民國

上一則

賴清德就任總統／座車選用BMW 具防彈、防爆、抗爆功能

下一則

賴清德就職／五都市長都到了 朱立倫未出席、藍委只有她

延伸閱讀

台睽違8年再見「第1家庭」賴清德夫人吳玫如陪同就職

台睽違8年再見「第1家庭」賴清德夫人吳玫如陪同就職
直播／賴清德、蕭美琴宣誓就任中華民國正副總統 韓國瑜授與印信

直播／賴清德、蕭美琴宣誓就任中華民國正副總統 韓國瑜授與印信
520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮

520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮
海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職

海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀 鐵鎚捶遺照、舌舔墓碑

Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀 鐵鎚捶遺照、舌舔墓碑