蔡英文揮手離開總統府 蕭美琴一度拭淚

第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府大禮堂舉行，副總統蕭美琴（左）宣誓後，自立法院長韓國瑜（右）手中接下「副總統之章」。(中央社)

中華民國 第16任總統、副總統當選人賴清德 與蕭美琴在台北時間20日上午9時許在總統府宣誓就職，賴清德、蕭美琴宣誓就職後，正式成為中華民國正副總統，卸任總統蔡英文 步出總統府，蕭美琴一度拭淚，蔡英文則微笑上前和她握手致意。

賴清德、蕭美琴在9時14分正式成為中華民國正副總統後，蔡英文、賴清德、蕭美琴步出總統府，向群眾揮手致意。隨後返回大門車廳，蔡英文分別和賴清德賢伉儷與蕭美琴握別後搭車離府。府前廣場則安排國軍聯合儀隊演出，向新任的三軍統帥致意。

外賓向蔡英文握別儀式則於上午8時45分在總統府進行，總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮也在場陪同。