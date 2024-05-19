蔡英文揮手離開總統府 蕭美琴一度拭淚
中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴在台北時間20日上午9時許在總統府宣誓就職，賴清德、蕭美琴宣誓就職後，正式成為中華民國正副總統，卸任總統蔡英文步出總統府，蕭美琴一度拭淚，蔡英文則微笑上前和她握手致意。
賴清德、蕭美琴在9時14分正式成為中華民國正副總統後，蔡英文、賴清德、蕭美琴步出總統府，向群眾揮手致意。隨後返回大門車廳，蔡英文分別和賴清德賢伉儷與蕭美琴握別後搭車離府。府前廣場則安排國軍聯合儀隊演出，向新任的三軍統帥致意。
外賓向蔡英文握別儀式則於上午8時45分在總統府進行，總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮也在場陪同。
前來與蔡總統握別的外賓有，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）暨王妃、馬紹爾群島共和國總統 海妮（Hilda C. Heine）暨夫婿、帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷、吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷、聖克里斯多福及尼維斯 副總理 韓利（Geoffrey Hanley）、瓜地馬拉共和國外交部長馬丁涅茲(Carlos Ramiro Martínez)、教廷特使布朗（Charles John Brown）總主教。
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