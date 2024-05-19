我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

賴清德就職隔天 國會5法再戰 藍白力拚完成三讀

記者王千豪、黃婉婷、歐陽良盈、程平／台北19日電
國民黨立院黨團舉行記者會，立委吳宗憲（左起）、傅崐萁、陳菁徽、王鴻薇指控民進黨暴行。（記者王千豪／攝影）
國民黨立院黨團舉行記者會，立委吳宗憲（左起）、傅崐萁、陳菁徽、王鴻薇指控民進黨暴行。（記者王千豪／攝影）

準總統賴清德20日就職，立法院會21日（周二）將繼續處理國會五法修法，藍營誓言力拚總統國情報告等國會改革條文三讀通過，綠營揚言若強行通過將聲請釋憲；朝野堅守防線各自備戰，立院山雨欲來，恐再爆發激烈衝突。

藍白聯合陣線力推國會改革五法，國民黨立院黨團首席副書記長林思銘表示，周二國民黨立委將團結一致、堅定信心，一定順利完成三讀；民眾黨立院黨團主任陳智菡也說，會力拚法案三讀。民進黨立院黨團總召柯建銘強調，會窮盡一切挽救民主，立法院職權行使法修正還沒完全結束，待完全通過後會一併聲請釋憲。

立法院17日挑燈夜戰，朝野歷經數波肢體衝突，以及無止盡的表決車輪戰，在藍白合作的人數優勢下，表決通過將國情報告二讀，綠營一路敗陣，立法院外集結數百名公民團體、學生與民眾聲援民進黨，離去時呼籲21日繼續關注。

藍綠白21日再戰，立院人士說，國會改革五法未必能走完，不過「都踏進來了，不急於一時」，既然已經啟動院會討論事項程序，完成三讀是遲早的事。

針對綠營質疑未經協商就表決，立院人士說，依照立法院職權行使法第七十之一條規定，「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理」，既然朝野在司法及法制委員會8日沒有達成共識，且相關改革法已逾一個月協商期，本來就可依法在立法院會中處理二、三讀程序。

對於民進黨立委於衝突中掛彩送醫，民進黨團幹事長吳思瑤稱黨團未來將組律師團，針對謀殺行為告到底。

柯建銘強調，民進黨團不是怕表決輸，也不是仗著有釋憲，最悲痛的是在野沒收程序正義、違法表決，沒辦法好好談。

國民黨團書記長洪孟楷說，「周二是賴清德就職典禮後的隔天，就看賴清德要呈現什麼樣的國會給全國國人看」。林思銘表示，國會改革五法就是要改革國會現在的狀況，民進黨立委不斷干擾議事進行，用各種暴力攻擊議事人員、破壞公物，到底誰在反改革，狀況非常清楚。

國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨打人喊救命，「有種就告我們五十二席，我拭目以待。」

民進黨立院黨團副幹事長林楚茵（中）18日給受傷綠委沈伯洋（後排右）一個擁抱。（記...
民進黨立院黨團副幹事長林楚茵（中）18日給受傷綠委沈伯洋（後排右）一個擁抱。（記者黃婉婷／攝影）

民進黨 國民黨 賴清德

上一則

台文館認「阿龍」抄襲道歉 原創繪師跨海提告

下一則

兩岸未解凍 台熊貓繁衍望春風

延伸閱讀

鄭文燦促成兩岸春暖花開？學者：賴清德要先洗白台獨招牌

鄭文燦促成兩岸春暖花開？學者：賴清德要先洗白台獨招牌
520將卸任…藍委：蔡英文故意點3把火要賴清德收拾

520將卸任…藍委：蔡英文故意點3把火要賴清德收拾
共同社：岸田政府盼維持台日合作 也避免刺激中國

共同社：岸田政府盼維持台日合作 也避免刺激中國
賴清德就職在即 路透：將承諾維持現狀穩定兩岸關係

賴清德就職在即 路透：將承諾維持現狀穩定兩岸關係

熱門新聞

家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中