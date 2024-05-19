遭鍾佳濱「抱摔」 陳菁徽臀部大片瘀青

民進黨立委鍾佳濱17日撂倒國民黨立委陳菁徽，陳重摔兩次，陳菁徽臀部的瘀青照也於18日曝光。(圖／民眾提供)

立法院院會17日處理國會改革法案，民進黨 團發動攻勢，企圖占領主席台杯葛議事。民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時，撂倒國民黨 立委陳菁徽，導致陳重摔兩次，過程並觸及陳臀部，而陳菁徽臀部的瘀青照已於18日曝光，大規模瘀青受傷。

國民黨團為議事順利進行，占領主席台，確保立法院長韓國瑜 順利上台主持議事。當院會處理到報告事項第48案時，國民黨團提議逕付二讀，因民進黨團反對，韓國瑜宣布按鈴表決，表決通過後，民進黨團提議重付表決，藍委從主席台返回座位按鈴時，民進黨立委趁機發動攻勢，兵分多路衝向主席台，多數遭藍委阻擋，僅鍾佳濱突破重圍，躍上主席台並撲倒陳菁徽，導致陳從桌上摔落至椅子上，再重跌至地上，且過程鍾觸碰到陳臀部，涉嫌性騷。

鍾佳濱事發後立即發布聲明三度致歉，他表示衝突發生時，因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，便在沒有注意對象是誰的情況下，倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒，當下自己也因撞到桌椅，事後經旁人提醒，才知道波及到陳菁徽，也於議場內當面道歉。

陳菁徽駁斥鍾佳濱說法，她表示鍾佳濱在爬上桌子後，是用右腳出力蹬向桌面後，才在已經撲向她的過程中，左腳底擦到桌面紙張；換句話說，鍾的左腳即便沒碰到桌面紙張，也不影響惡意攻擊行為。陳指出，鍾佳濱在撲倒過程中，先是抱住她的腰部，再以手掌襲臀，將她撂倒重摔在椅子；接著在她毫無還手情形下，又進行二度攻擊，她受到拉扯重摔地板。因此，她不接受建立在謊言之上的道歉。

陳菁徽將於議事程序結束後，安排驗傷及提告作業。