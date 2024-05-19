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學生群聚險釀二次太陽花？趙少康：不能類比

記者屈彥辰／台北19日電
立法院會17日進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍綠白立委數度發生肢體衝突，造成不少立委掛彩，晚間9時30分，有青年學生聚集在青島東路立法院前，越晚現場聚集人潮越多。(記者許正宏／攝影)
立法院會17日進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍綠白立委數度發生肢體衝突，造成不少立委掛彩，晚間9時30分，有青年學生聚集在青島東路立法院前，越晚現場聚集人潮越多。(記者許正宏／攝影)

17日立法院會發生全武行，且朝野各黨挑燈夜戰，立法院外也聚集抗議學生，被認為可能會有第二次太陽花學運。中廣前董事長趙少康18日表示，根本不能類比太陽花，且立法院部分權力被毫無功能的監察院分去，導致變成無牙的老虎。

趙少康說，針對民進黨強力阻擋國會改革法案，並號召群眾街頭抗爭，根本不能類比太陽花。太陽花學運的成因是，國民黨是執政黨，民進黨容易煽動年輕學生，也較有正當性；抗爭的終極對象是北京，怕服貿影響台灣的服務業，抗中形象明確。

趙少康表示，此次「國會改革五法」是增加立法院對行政院的制衡監督，反對者師出無名，沒有正當性；而且跟北京一點關係都沒有，無關抗中保台。

趙少康強調，各民主國家的國會都有調查、聽證權，尤其美國更是如此，總統對國會要做年度國情咨文報告，國會有聽證、調查權，官員須宣示不說謊話，重要官員、大使、將軍都要經過國會同意，這本來就是國會的權責，只是部分權力被毫無功能的監察院分去了，導致立法院變成無牙的老虎。官員在立法院的囂張跋扈，大家都看到了，立法院增加制衡監督的功能，不分黨派的立委應該都支持才對，現在民進黨立委誓死護航行政官員的表現，這種反民主、反民意的心態，真讓人搞不清楚選民選他們要做什麼？

趙少康認為，這次選舉民進黨只拿到40%的選票，有什麼資格去反對獲得最新60%選票的在野黨？民進黨以前在立法院占多數的時候，是如何用席次及暴力輾壓在野黨的？年輕朋友難道都忘了？

趙少康總結，沒有政黨可以永遠是國會多數黨，民進黨應該想想，有一天民進黨是國會多數黨時，會不會反對今天的改革「國會改革五法」？

民進黨 趙少康 國情咨文

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