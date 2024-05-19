民氣兩面刃 綠營難再開一次太陽花

立法院院會17日處理國會改革相關修法草案，場外進百位民眾要求停止表決實質審查，午夜12點院會休息後，民進黨立委們於青島東路大門後，向民眾揮手感謝。(記者曾原信／攝影)

朝野17日因國會改革相關草案的審查在立法院吵得不可開交，甚至大打出手。到了晚間時刻，有民眾開始在網路上串連，相約聚集在立法院各出口，表達抗議，其中又以青島東路大門為集結中心，隱隱有十年前太陽花學運的味道。

有社運人士私底下說，早在朝野大戰之前，有民進黨 立委辦公室就與台派團體聯繫，希望在緊要關頭，可以由外而內向藍白黨團施壓。這不但是民進黨立院黨團的撒手鐧，也是在觀察民心，判斷能否凝聚足夠人氣扭轉立委席次的劣勢。

賴清德 日前宴請黨團立委，席間就瀰漫著失敗主義的氛圍。有綠委私下說，未來除了盼望新政府端出的政策能扭轉乾坤，另一方面就是希望能夠加強社會對藍白的仇恨值，希望藉由外部力量在國會壓制在野黨。

民進黨團18日凌晨在向群眾致意時，稱立院外的群眾是民進黨團的「隱形席次」，可說是大表心意。

然而，執政黨有意將民意納為己用，情勢卻與當年三一八學運有很大的不同。民進黨雖然面臨朝小野大的劣勢，但民進黨畢竟是執政黨，利用群眾卡關立法院審查，宛如打七傷拳，無疑是傷敵又傷己。

難道民進黨以為利用群眾攻勢，未來還能選擇性卡關不成？那審查到賴政府的重大政策時該怎麼辦？況且民氣雖然可用，豈可天天用？總不能動不動就叫民眾到立法院門前報到抗議；如果既想民眾抗議，又不想他們把衝突升級，只能說魚與熊掌不可兼得。

民進黨過去執政8年，在立法院強度關山的案例不少，如今風水輪流轉，遇上在野黨的全面反撲，不甘心也在情理，但既然執政當家又要鬧事，意圖操控群眾的力量，而不是尋求更聰明的解決辦法，絕對不是長遠之計。