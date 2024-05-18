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蔣萬安、黃偉哲相繼前往東京晴空塔 宣傳台灣美食農特產

中央社／東京18日專電
台北市長蔣萬安訪問東京，18日到東京知名地標「東京晴空塔」，為首次與台北市寧夏夜市合作的「台灣祭」美食活動宣傳行銷。他當場做蚵仔煎，還用日文叫賣「要不要來一客」。（中央社）
台北市長蔣萬安訪問東京，18日到東京知名地標「東京晴空塔」，為首次與台北市寧夏夜市合作的「台灣祭」美食活動宣傳行銷。他當場做蚵仔煎，還用日文叫賣「要不要來一客」。（中央社）

台北市長蔣萬安18日上午到東京晴空塔參觀首度結合台北市寧夏夜市的「台灣祭」活動，推薦台北美食；下午台南市長黃偉哲也在晴空塔推銷台南的農漁特產品，還和日本大胃女王安琪拉佐藤一同宣傳台南物產。

東京晴空塔是東京知名地標，也是世界最高電波塔。18日上午台北市長蔣萬安前來參觀首次與台北市寧夏夜市合作的「台灣祭」美食活動，認為很多攤位的美食做得很道地。他還當場做蚵仔煎，並用日文叫賣「要不要來一客」。

下午，黃偉哲到「台灣祭」美食活動區參觀後，在晴空塔商場solamachi特設的台南農漁特產品專屬特區舉行記者會，東武鐵道晴空塔solamachi館長平山里美前來接待、致詞。東武百貨店公司的主管田中尚特地到場交流，探詢合作機會。

記者會上，黃偉哲和日本大胃女王安琪拉佐藤分享台南農漁特產品魅力，並和民眾互動。黃偉哲說，前年見到安琪拉嚇了一跳，怎麼長得那麼漂亮，吃很多又不會胖。

黃偉哲笑說，上次給安琪拉吃的是一般人吃了會變胖的食物，但安琪拉沒變胖，他正在研究台南有沒有什麼東西可讓安琪拉變胖。這次帶來台南吃了也不會變胖的食物來，看安琪拉吃了會不會變胖。

安琪拉笑說：「我吃了台南美食，反而變得很有活力。」她還說，自己一天吃25公斤的食物才會變胖，所以完全沒問題。

安琪拉表示，曾在台北吃過芒果乾，但還是覺得台南的芒果乾比較好吃。

黃偉哲說，台北沒農業，台北的芒果大多不是台北產的，而是從其他地方運至當地。所以，如果要去台北吃芒果，不如到台南吃新鮮的芒果和芒果乾。

黃偉哲陸續拿出台南芒果乾、鳳梨乾、番茄乾給安琪拉品嚐。安琪拉聞一聞芒果乾的味道後說：「嗯，光聞香氣，就覺得甜美。」她品嚐一小塊芒果乾後說，甜度濃縮在口中，愈咀嚼愈覺得香甜，好像快融化似的。

她說，芒果乾的風味比較濃郁；鳳梨乾比較爽口；番茄乾的口感則是甜甜鹹鹹酸酸的，很好吃，適合搭配啤酒享用。

黃偉哲、安琪拉在現場拿出台南果乾分享給現場民眾品嚐。見到安琪拉，許多粉絲感到很驚喜，紛紛要求合照。

安琪拉對中央社表示，「不是我的粉絲多，而是台南的粉絲很多。台南美食在日本很有名，我也很想吃。」安琪拉知道台南美食偏甜，是她喜愛的口感。她愛吃的台南美食，包括芒果、虱目魚、鱔魚料理等。她說，台南的美食讓她著迷，很期待再訪台南。

黃偉哲受訪時表示，大家都知道日本的消費者很喜歡台南的烏魚子、鳳梨、芒果，但這些物產是有季節性的，所以可以尋找果乾，譬如芒果乾、鳳梨乾，還有一些冷凍生鮮食品，這類食品在日本有很大的潛力。

台南農漁特產品豐富多元，不僅在日本東武鐵道旗下晴空塔商場solamachi、AEON商場、伊藤洋華堂旗下ARIO商場及東急store等4個不同系列等具有知名度與指標性商場開設限定店，也在樂天市場網路線上商店上架。

對於520總統就職國宴首度離開台北市，移師台南市舉辦一事，黃偉哲表示，台南市感到與有榮焉，也希望藉此機會讓許多國內外的嘉賓、大使或政要品嚐道地的台灣味。

他表示，國宴要顧及所有縣市的特產，將具有濃濃的台灣味。台南市政府還精心特別準備伴手禮要送給參加國宴的嘉賓，禮物將是台南限定的物產，包括水果啤酒、鳳梨酥等。

黃偉哲還預告，今年7月29、30日這兩天，由台日議員參加的「台日交流高峰會」今年輪到由台南市主辦，許多日本議員在品嚐台南優質的農特產品後一定會很喜歡，並介紹給鄉親。

台北市長蔣萬安近期帶隊出訪日本東京，一系列行程順利落幕，18日晚間搭機返抵台北松山機場。

台北市長蔣萬安一行18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，受到台灣祭執行委...
台北市長蔣萬安一行18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，受到台灣祭執行委員會主管熱情接待。這是台灣祭首度與台北市寧夏夜市合作，蔣萬安讚許小吃口味道地。他也注意到很多遊客人手一支台啤。（中央社）
台北市長蔣萬安一行18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，訪視首度與台北市...
台北市長蔣萬安一行18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，訪視首度與台北市寧夏夜市合作的台灣祭活動，現場與日本好友吃花生捲冰淇淋。（中央社）
台北市長蔣萬安在前駐日代表馮寄台、北市府官員陪同下，18日到東京晴空塔下的「台灣...
台北市長蔣萬安在前駐日代表馮寄台、北市府官員陪同下，18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，遊客驚喜要求合影。（中央社）

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