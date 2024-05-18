路透：台灣是喧鬧民主國家 賴上任後恐更多衝突

立法院會17日處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透形容，台灣是「喧鬧的民主國家」（rambunctious democracy）。

路透報導，台灣立委們17日為了國會改革法案爭端，在國會互相推擠、擒抱及毆打對方。數天後，民進黨 總統當選人賴清德 即將在沒有國會多數優勢的情況下就職。

路透指出，這次衝突增加了賴清德新政府上任後出現更多動盪和國會衝突的可能性。

對於立法院會的全武行，國民黨主席朱立倫批民進黨成「暴力無法黨」，呼籲賴清德不要當上總統卻忘了當時改革的初衷，大家一起讓中華民國的國會變成現代化的國會，跟西方民主國家一樣，有這樣的權責，讓真正的陽光照進國會。

朱立倫表示，民進黨團用暴力、各種不當的手段，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同來推動改革，也希望賴清德講兩句話。

民眾黨主席柯文哲 表示，遺憾在五二○總統就職前，立法院發生暴力衝撞事件，藍白立委在議場外排隊兩天兩夜，希望取得優先提案權，民進黨不可用暴力方式阻擋國會改革法案。

柯文哲說，執政不可以用傲慢態度、背棄過去的理想，甚至用暴力方式阻礙，民眾黨八位立委會扮演忠實的反對黨，「國會改革法案，一定會堅持到底」。

賴清德18日凌晨在臉書上發文，強調他將恪遵憲法，執行人民賦予他的職務，更期待國會朝野黨團能回歸理性討論，讓議事運作恢復和諧且獲得最大共識，以回應人民期待。

賴清德首先向在議事攻防中受傷的立委表達慰問，並感謝每一位捍衛黨團提案、上台發言的民進黨立委，稱讚他們面對程序不正義的議事過程，大家仍奮戰到最後一刻，展現守護民主的堅強意志。

民進黨發言人吳崢表示，藍白聯手假藉國會改革之名，強推違憲濫權、錢坑法案，程序不民主，未經委員會詳實審查，內容更是毀憲亂政，手段蠻橫粗暴，讓立院無限擴權，剽竊行政權、司法調查權，踐踏民主、視憲法於無物，不僅讓台灣民主政治蒙羞，更讓立法院淪為國際笑話。