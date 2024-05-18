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立院肉搏大亂鬥 國會改革闖關 天亮戰到深夜

台灣新聞組／台北18日電
民進黨立委鍾佳濱（右二）為搶攻主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。（記者葉信菉／攝影）
民進黨立委鍾佳濱（右二）為搶攻主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。（記者葉信菉／攝影）

新國會昨天為了國會五法改革案上演全武行，朝野激烈攻防，爆發數波肢體衝突、肉搏戰，多名立委掛彩受傷。民進黨主席賴清德昨晚指示，由準總統府秘書長潘孟安赴台大醫院探視受傷立委，潘譴責暴力並呼籲暫停議事；但國會仍挑燈夜戰到深夜，先行表決通過國民黨所提再修正動議，確定國情報告每年3月1日進行，並新增總統就職一個月內赴立法院國情報告，而且即時回答立委提問。

國情報告案昨晚先行表決通過，賴清德五二○就職後，必須兩周內向立法院送交國情報告書，6月20日前到立法院進行國情報告，雖然民進黨先前主張不接受即問即答，但依修正後的立法院職權行使法規定，賴清德國情報告後，立委得提出口頭或書面問題，針對口頭提問，總統應依序即時回答，針對書面提問，應於七天內回覆；至於發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

此外，國情報告也常態化，總統每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前進行國情報告。

立法院國民黨團、民眾黨團昨天聯手力推國會改善五法三讀闖關，藍白立委15日就輪值於議場門口守夜，昨清晨準備搶排案權，民進黨早上7時發動首波突襲，雙方在議場外爆發第一波推擠衝突，藍白聯手搶占主席台，讓立法院長韓國瑜進場主持議事，但議場肉搏戰衝突不斷，韓國瑜中午宣布休息，並兩度召集朝野協商，最終仍破局。

民進黨團總召柯建銘在協商時說，最大問題是朝野無信任感，現在是重新建立新夥伴關係時代，大家恢復理性談判。民眾黨團總召黃國昌提醒韓國瑜別讓綠營「軟土深掘」，國民黨團總召傅崐萁更對韓撂下重話，「立法院變成民進黨樂園，院長你有責任！」

立法院吵鬧一整天，藍白傍晚要求延長開會至討論完為止，並表決通過，朝野衝突再升溫，民進黨立委沈伯洋、邱志偉更從高處跌落，數波衝突後，沈伯洋、莊瑞雄、鍾佳濱、邱志偉、郭國文和藍委吳宗憲都掛彩送醫。

立法院會昨處理國會改革相關法案，藍、綠立委數度發生肢體衝突，晚間一波衝撞中，綠委...
立法院會昨處理國會改革相關法案，藍、綠立委數度發生肢體衝突，晚間一波衝撞中，綠委沈伯洋（中）欲占領主席台，自高處摔落送醫。（記者許正宏／攝影）

雖然民進黨團數度要求暫停議事，但在藍白人數優勢下，法案逐條審查，朝野展開表決車輪戰，民進黨提重付表決、記名表決，技術性杯葛議事，但國民黨團也不斷提出停止討論，讓法案得以繼續進行；表決過程中，韓國瑜動用舉手表決，民進黨立委大喊「作票院長、表決無效」，朝野歷經多次的表決、重付表決，最後綠仍不敵藍白合擊，屢次表決屢次挫敗。

民進黨立委沈發惠、吳思瑤等人批評國民黨完全不接受討論，用多數暴力輾壓強推藍白國會擴權法案。

而場外黑熊學院學生在立法院門口抗議藍白違反程序正義，應立即停止院會實質審查。到昨深夜12點，韓國瑜宣布休息，才結束一整天的冗長會議。

立法院長韓國瑜昨傍晚提出記名按鈕表決改以「舉手表決」動議，在藍白合作下通過以「舉...
立法院長韓國瑜昨傍晚提出記名按鈕表決改以「舉手表決」動議，在藍白合作下通過以「舉手表決」方式處理相關法案的三讀修法。（記者林俊良／攝影）

民進黨 國民黨 韓國瑜

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