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鍾佳濱2次抱摔又襲臀 陳菁徽倒地喊告

記者黃婉婷、歐陽良盈／台北18日電
17日一早民眾黨立委黃國昌（左）與民進黨立委王美惠（中）為搶優先提案權，在議場門口激烈衝突，葉元之（右）神情痛苦。（記者余承翰／攝影）
17日一早民眾黨立委黃國昌（左）與民進黨立委王美惠（中）為搶優先提案權，在議場門口激烈衝突，葉元之（右）神情痛苦。（記者余承翰／攝影）

立法院會昨天處理國會改革法案，藍綠立委上演全武行，從早到晚至少發生四次嚴重的肢體衝突，連72歲的立法院秘書長周萬來都受波及，晚間院會開始表決處理相關法案時，爆發最嚴重衝突，民進黨立委沈伯洋、邱志偉、郭國文等不滿韓國瑜主持議事不公，發動攻勢朝院長韓國瑜而去，國民黨立委列陣阻擋，激烈推擠造成六名藍綠立委送醫，包括民進黨的沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文及國民黨立委吳宗憲。

藍白為搶遞案先機，周三起就輪守議場門口，藍綠昨天一早6時重兵集結，綠委洪申翰、鍾佳濱等人在開門前展開突襲，藍委張智倫、林德福、謝龍介則上前牽制。鍾佳濱和謝龍介現場上演摔角擂台，謝龍介怒嗆「這裡我管的」，洪申翰和張智倫也扭打在地，綠委王美惠更在混亂中扯下駐衛警帽子，挨批襲警。

7時一到，藍委萬美玲搶頭香遞出藍白共提的國會改革法案，此時完成簽到的白委黃國昌，頻頻質疑對著民進黨團總召柯建銘怒吼「可以插隊哦」，綠委郭國文趕忙上前要黃國昌別噴口水，更使出如來神掌打臉黃國昌，讓黃一度爆氣。

議場內也亂成一團，藍白立委成功占領主席台後，不斷與台下的綠委隔桌互罵，現場氣氛相當緊繃，藍委徐巧芯此時拿出直笛吹奏國歌跟國旗歌，還問有沒有人要點歌，魔幻樂聲數度讓現場陷入沉默。

院會上午10時8分開會後，在處理報告事項逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，再度爆發推擠。綠委為搶占主席台，鍾佳濱縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽，徐巧芯也拿出民進黨旗捆成長條狀和王美惠展開拉扯，更數度撕扯旗幟，遭現場綠委痛批「暴力芯勒命鬼」。

陳菁徽遭鍾佳濱重摔兩次，過程並觸及陳臀部，引發撻伐。陳母、前立委黃昭順更因心疼女兒哽咽，呼籲準總統賴清德「踹共」；陳菁徽表示，她於議事結束後將安排驗傷及提告。

鍾佳濱事發後立即發布聲明三度致歉，他表示因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，便在沒注意對象是誰的情況下，倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒，當下自己也撞到桌椅，事後經旁人提醒，才知道波及到陳菁徽，也於議場內當面道歉。

陳菁徽指出，鍾佳濱在撲倒過程中，先是抱住她的腰部，再以手掌襲臀，將她撂倒重摔在椅子；接著在她毫無還手情形下，又進行二度攻擊，她受到拉扯重摔地板。因此，她不接受建立在謊言之上的道歉。

韓國瑜稍後宣布院會休息並進行協商，韓下午回到議場，原要宣布下午3時30分繼續朝野協商。綠委郭國文趁國民黨立委圍在韓國瑜附近時，突然向周萬來出手搶奪懷中文件，和周發生拉址，郭硬是搶走文件，接著如橄欖球球員般奔走跑出議場。

郭國文聲稱搶文件是面對藍白藉由多數暴力所做出的議事杯葛行為，藍委陳玉珍痛批，郭竟對72歲的周萬來動手，立法院從來沒有立法委員攻擊議事人員的情形。

立法院會原訂昨晚6時休息，民眾黨團提出變更議程，將院會延長至前國會改革等法案處理完畢為止，韓國瑜傍晚裁示採舉手表決，引發民進黨團不滿；沈伯洋從議場後門爬入議場內，經推擠整個人倒在主席台下，綠委見狀急忙上前攙扶到旁邊休息。

隨後又有郭國文、邱志偉意圖爬上主席台衝向韓國瑜，仍被國民黨立委阻擋，郭國文跟邱志偉也從主席台摔下。民進黨立委高喊快叫救護車、馬上停止開會。

雖有六立委送醫，韓國瑜仍在晚間8時5分宣布繼續開會，逐條討論國會改革法案修正條文。

立法院會昨處理國會改革法案，傍晚綠委以人牆阻擋院長進議場，最終立法院長韓國瑜（中...
立法院會昨處理國會改革法案，傍晚綠委以人牆阻擋院長進議場，最終立法院長韓國瑜（中）衣衫不整、有些狼狽地進入議場。記者許正宏／攝影
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韓國瑜 民進黨 國民黨

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