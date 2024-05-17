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嘆台灣國會已死 柯建銘點名韓國瑜、黃國昌、傅崐萁是歷史罪人

記者黃婉婷／台北18日電
民進黨團總召柯建銘日前在黨中常會上表示，儘管民進黨表決從未勝過，依然要將手舉直。(本報資料照片)
民進黨團總召柯建銘日前在黨中常會上表示，儘管民進黨表決從未勝過，依然要將手舉直。(本報資料照片)

新國會昨為國會改革五法三讀表決上演全武行，朝野爆發推擠衝突激烈，更有6名立委接連送醫，最終立法院長韓國瑜深夜12點裁示會議結束，下周二再審。對此，民進黨團總召柯建銘心寒表示，完全違法表決，國會已死，更點名立法院長韓國瑜要負最大責任，與藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌同為狼狽為奸的歷史罪人。

國會改革五法內容涉及總統國情報告常態化、新增立法院調查權和聽政權、增訂藐視國會罪、強化人事同意權，以及立法院正副院長記名投票制。包括「立法院職權行使法」、「刑法」、以及「立法委員互選院長副院長辦法」都要修法，藍白揚言守夜也要拚三讀，綠營則反嗆要杯葛到底。

昨日院會10時開始，儘管民進黨團採取人海戰術拖延議事，但藍白仍聯手持續表決，部分綠營支持者入夜後集結在立院外抗議，要求退回法案、實質審查。最終，朝野歷經14小時鬥法，目前僅有總統赴立院國情報告常態化已通過二讀，其餘人事權、調查權、聽證權下周二續審，韓國瑜也在深夜12點裁示休息。

柯建銘結束院會在立法院前批評，30年來，立法院從來沒有法案未經協商就直接表決，此種國會將馬上「香港化」，「這是國家最危急的時刻，他們（指藍白）把國家推到懸崖裡面」。

柯建銘接續質疑韓國瑜要為周五院會的狀況負最大責任，同時點名國民黨總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，3人狼狽為奸，是台灣歷史的罪人，這是非常嚴重的事，他更無奈道，「（這種事）以後不會結束啦」。

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