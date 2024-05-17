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賴清德520就職演說 4大關鍵元素曝光 延續民主和平繁榮路線

記者周佑政／台北即時報導
賴清德5月20日就職。(本報資料照片)
賴清德5月20日就職。(本報資料照片)

台準總統賴清德5月20日就職，據了解，賴清德的520就職演說，預料仍會延續當選之夜的談話基調，未來執政團隊將會以四大元素「穩健、自信、負責任，促進團結的態度」，政策重點維持選戰不斷呈現的民主和平繁榮等路線。

新政府國安人士表示，賴清德520就職演說與當選當晚談話的基調具有延續性及一貫性，也會體現在未來執政上，態度聚焦穩健、自信、負責任、促進國人團結共4大元素。首先，「穩健」的內涵，包括延續過去幾年蔡英文總統執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣上扮演不可或缺的角色，與各方合作確保穩定現狀，現狀是面對極大的壓力，所以要維持現狀也要投入更多努力，用最穩健態度確保穩定現狀。

國安人士指出，第二個元素是「自信」，台灣在全球各領域表現上獲得國際社會肯定，新任總統也將展現高度的戰略自信，持續推進各項政策，國政展現創新與韌性，落實在世界上架台灣的精神。台灣人自信是源自於努力跟良善、慷慨，國際社會有諸多肯定。

第三元素，國安人士指出，「承擔責任」，新政府要對人民負責，將跟世界面對挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界，共同面對跟因應諸多挑戰，不卑不亢。

國安人士表示，第四元素是「團結」，由於中國運用各種手段在台灣內部分化台灣社會，需要透過更多努力來團結國人、壯大國家，這些元素都是我們整體在因應未來走民主和平繁榮路線基本的態度。

賴清德 蔡英文

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