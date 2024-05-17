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陳致中代父回應：不可能認罪 海外資產願全捐公益

記者蔡晉宇、房荷庭／台北17日電
陳水扁之子陳致中。（本報資料照片）
陳水扁之子陳致中。（本報資料照片）

針對總統府正式宣布前總統陳水扁特赦案無此決定，陳水扁之子陳致中昨晚在臉書回應，他代表陳家鄭重重申，2009年開庭對外的承諾，性質為選舉結餘款之海外帳戶資產絕非不法所得，不可能認罪，惟本於「取之於社會、用之於社會」的信念，若最終陳家可自由決定款項用途，願全數作為國家社會公益使用。

台北地檢署指出，目前扁家判刑定讞部分，執行沒收犯罪所得與罰金的金額已超過11億元（台幣，下同，約3400萬美元），未執行的扁家海內外帳戶財產還有7億多元；其中，扁家在瑞士帳戶遭凍結資產約還有4.5億，檢方仍積極希望追回。

台北地檢署統計指出，目前有關陳水扁判決定讞的龍潭購地案、陳敏薰買官案等，包括陳水扁個人2.79億元的犯罪所得、扁家則共計6.95億元；併科罰金部分，陳水扁的2.5億元、吳淑珍2億元，等於總計11億4500萬元都已執行入國庫。

檢方表示，目前判決定讞的四案中，還有7億多元的扁家國內、外資產尚未執行，且7億多元資產並不包括不動產部分。

2010年阿扁因龍潭購地案遭判刑定讞，當時特偵組共扣押扁家不動產、珠寶及現金等資產，超過11億元，另外，扁家利用賄款輾轉洗錢到美國，購買位於紐約、維吉尼亞州的兩處豪宅，經美國司法部查扣拍賣後，扣除美國分享後，歸還台灣的拍賣所得款約4800萬元。

當時特偵組在海角七億外，陸續又查出扁家藏放在國泰世華金庫中的10餘億現金，輾轉透過買豪宅、透過人頭轉匯到的海外，進而查出扁家在瑞士帳戶約4.5億被凍結；另外，黃芳彥也曾傳訊讓特偵組查扣吳淑珍寄放在他身上的數顆鑽石。

陳水扁目前遭判刑定讞的包括龍潭購地案，法院認定扁珍夫妻收受台泥4億元賄款；陳敏薰買官案部分，扁珍夫妻被法院認定收賄1000萬；另外二次金改中的元大併復華案，扁珍夫妻收受元大2億元賄款。吳淑珍另外在判決定讞的南港展覽館案中，被認定收賄9000萬元。

陳水扁 拍賣 維吉尼亞州

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