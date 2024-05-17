府證實赦扁「無此決定」 傳因內閣總辭來不及 扁回太可笑

蔡總統卸任前是否特赦前總統陳水扁受深綠高度關注，總統府16日晚明確表示「無此決定」。（本報資料照片）

蔡政府任期倒數計時，行政院長陳建仁昨率內閣總辭，近來盛傳蔡總統卸任前將特赦前總統陳水扁 ，確定喊停。知情人士16日透露，由於內閣昨已總辭，來不及進行特赦程序，總統府隨後也明確對赦扁議題回應「無此決定」。

本報系聯合報報導，對於赦扁案，總統府發言人林聿禪昨晚明確表示，「實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定，唯我們最關切的是持續確保陳前總統獲得妥善的健康照顧。」行政院也重申行政院長陳建仁日前說法表示，這是總統職權。法務部次長黃謀信昨天受訪表示，法務部到目前為止，都還沒有收到正式來自於行政院令轉有關特赦的相關研議公文。

近日獨派聲聲呼籲特赦陳水扁，陳水扁日前在社群平台上表示「毫無知悉」，也強調「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

扁民間醫療小組主治醫師陳順勝也聲援，強調陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，應「除罪」特赦，而不是「除刑」特赦，期盼蔡總統在五二○新政府就職前展現高度，能無罪特赦陳水扁，讓藍綠和解，永遠終止爭議。

特赦案須由總統府命令並經行政院長副署，依慣例，內閣昨天總辭到5月19日任期結束，政院不再核定重大政策。

據了解，蔡總統與幕僚針對赦扁案沙盤推演半年多，初步限於「免刑不免罪」，只會特赦已判刑的龍潭購地等四大案，其他停審的四案難以納入特赦範圍，但相關特赦評估案僅止於「評估」尚未「成案」。原因在陳水扁始終未對此事對國家帶來的傷害向全民有所表達。

台北中國時報報導，儘管民進黨內部希望蔡英文 卸任前赦扁，為賴清德 提前拆彈，但由於陳建仁內閣昨天總辭，知情人士透露，特赦是政治決定，若要赦扁，總統特赦令必須由行政院及法務部進行副署及完成後續程序，但內閣已總辭，現在即使蔡想赦扁也不可能了。

陳水扁昨晚以台灣民意基金會董事長游盈隆的話回覆：「說法漏洞百出太可笑」，因為內閣雖已總辭，總統尚未批准，時間還多的是，而且總統處理國政不受周休二日影響。

陳水扁友人也透露，阿扁獲悉特設無望，心情大受影響。據了解，阿扁16日下午原本要到高雄出席一場畫展開幕活動，也臨時取消出席。