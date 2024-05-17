觀察站／接受免刑不免罪？ 黨政人士：鑰匙在阿扁手上

前總統陳水扁2008年遭特偵組以五大罪名向法院聲請羈押禁見，陳水扁（右二）高舉戴著手銬雙手，高喊「政治迫害」。（本報資料照片）

前總統陳水扁 及家人收賄、海外洗錢，涉及的弊案多達十件，有些已定讞，有些因其保外就醫處於停審狀態，前元首成了貪汙犯，卻要求政治解決，但司法案件是法律問題，用政治解決，等於輾壓司法公信，總統府16日明確表態無此決定，陳水扁等了八年，還是等不到蔡總統的特赦。

特赦扁消息傳出後，黨政人士強調「鑰匙在阿扁手上」，法務部向立法院報告指出，特赦不含未判決案件，且免刑不免罪， 黨政人士和法務部的說法，不只明白向國人揭示政府立場，更藉此向扁釋出明確訊號，要不要接受「免刑不免罪」的特赦，就看扁的決定。

特赦的前提是當事人認罪，蔡政府執政八年都未對扁貿然行使特赦權，關鍵就在於陳水扁至今不願認罪，赦扁話題自5月初發酵至今，儘管社會上不支持度比過去降低，但不支持赦扁者仍大於支持者，多數民意仍認為，阿扁欠大家一句道歉。

蔡總統八年不赦扁，卸任之際釋出風向球，但事實上，陳水扁因「重病」保外就醫迄今十年，除了褫奪公權無法恢復以外，司法畫設的紅線完全無法限制他，他上凱道為當時還在入監服刑的兒子陳致中抗議選罷法修法、到大學校園開講、開節目做廣播，自在又快活，成為全台最自由的受刑人。

然而，在「免刑不免罪」的前提下，陳水扁若接受了特赦，等於承認自己有罪，和他向來主張政治迫害、司法不公的立場不同，更坐實自己是個「有罪之人」，俗稱「海角七億」的11億元台幣（約3400萬美元）不法所得也不見得歸還扁家。扁高舉手銬大喊「政治迫害」的一幕，迄今國人仍記憶深刻，扁迄今仍堅稱無罪，又豈會認罪接受如此「屈辱」的特赦？

蔡英文 若在卸任前特赦扁，不只無法消弭社會對立，更是對司法最大的斲傷，也讓其歷史定位留下不好看的印記；選在卸任前拋出的風向球，預料阿扁勢必不會接，赦扁一事回到原點，蔡英文順勢把燙手山芋，交接給了賴清德 。