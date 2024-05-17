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黑白集／懲戒名嘴 國台辦大玩黑色喜劇

黑白集
大陸國台辦發言人陳斌華。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華。（記者廖士鋒／攝影）

當大陸國台辦宣布將對5位台灣名嘴及家屬實施懲戒時，許多人第一個感覺是錯愕加荒誕，完全不知國台辦何以出此奇招。

在國台辦的新聞發布廳裡，這類離奇的段子，幾十年來恐怕也沒見過一、兩次。這好比拿著大砲去打蚊子，國台辦何苦跟幾個所謂名嘴過不去？

這下5位無論有名沒名的名嘴，個個都像被頒了自由勳章，成了捍衛言論自由的英雄，那檔從太空聊到子宮的節目又得火紅不止。不過暫且反思一下，國台辦真的誤判至此嗎？這作法反常地耐人尋味，倒更像一個陽謀！

眾所皆知，這幾人都有別人難出其右的雷人言論，就別說黃世聰的榨菜、李正皓的田鼠和王義川的靠背了，于北辰說起東西漢對立、包青天鍘龐統的歷史，那才是一絕。國台辦是否就想讓全球都看到，台灣歌頌的自由英雄，到底有多少斤兩？或者，國台辦只是隔山打牛，意在沛公，另有所圖？

不論如何，國台辦著實玩了一次高級的黑色喜劇。國台辦也可能想，民進黨能對網路言論查水表，共產黨為何不能懲戒名嘴？但這畢竟太反常。跨海懲戒名嘴的作法讓人質疑，若是兩岸有朝統一了，不只名嘴沒了說話的自由，恐怕還有更多禁區。

名嘴在台灣是個異象，娛樂灌水成分高，不必太認真當一回事。但大陸突然跨海踩過干涉言論空間這條紅線，反而更難跨越兩岸的心靈距離了。(轉載自聯合報)

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