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拚國會改革三讀 藍白議場守夜 綠擬「人海發言」戰術

台灣新聞組／台北16日電
為避免民進黨立院黨團在明天院會杯葛國會改革法案，國民黨、民眾黨立委昨天開始在議場前輪流排班。國民黨團總召傅崐萁（右）昨晚與黨籍立委在議場前交換意見。記者林澔一／攝影
為避免民進黨立院黨團在明天院會杯葛國會改革法案，國民黨、民眾黨立委昨天開始在議場前輪流排班。國民黨團總召傅崐萁（右）昨晚與黨籍立委在議場前交換意見。記者林澔一／攝影

準總統賴清德五二○就職在即，國民黨立法院黨團為了力拚國會改革五法搶在五二○前闖關三讀，昨天發動立法院議場「輪值守夜」，以求搶得明天院會排案頭香，防止綠營惡意杯葛。民進黨團則質疑，國會改革法案尚未朝野協商就硬闖，不排除祭出「人海發言」戰術，凸顯法案違憲不可行，並做好聲請釋憲的準備，全力反制。

民眾黨團原本也要守夜搶排案權，結果被國民黨團捷足先登，因此加入國民黨團輪值守夜。民眾黨團總召黃國昌昨下午擔任第一棒，他表示，國會改革法案民進黨已經跳票了八年，民進黨變成芭樂黨，「這些芭樂票，我們5月17日幫它兌現」，這幾天與國民黨立委翁曉玲盤點法案最後修正動議，將本於最大誠意與善意「跟國民黨合作」。

國會改革在立法院吵得沸沸揚揚，立法院司委會在今年4月15日將全案送出委員會，因此本月16日協商冷凍期到期。國民黨在本周二程序委員會，將攸關總統國情報告常態化、國會聽證權、調查權的「立法院職權行使法」修正草案，藐視國會罪的「刑法」修正草案，立法院正副院長選舉記名投票的「立法委員互選院長副院長辦法」修正草案，列為明天院會第一案，朝野將上演表決大戰。

國民黨團日前在黨團幹部會議、黨團大會沙盤推演，為防止民進黨祭出海量提案戰卡案，國民黨總召傅崐萁昨下軍令狀，國民黨立委於昨天上午展開為期三天二夜的守夜戰，以求5月17日搶得排案先機。傅崐萁表示，國民黨團希望「國會改革五法」能在周五院會，依議事規則逐案討論，以回應廣大民意，希望民主花朵在20日綻放，讓陽光照進國會、政府更加清廉。

綠營可能在院會發動「海量發言」或霸占主席台等策略，據了解，藍營也已備妥應對措施，破解綠營人海發言戰；面對綠委可能霸占主席台，藍委也有打算穿著球鞋、輕便上衣等，不排除動手「排除障礙」，讓法案務必過關。

國民黨團首席副書記長林思銘說，這次國會改革五法絕對是符合我國憲政、憲法，絕無違憲。不過，國民黨團的國會改革法案，自4月15日從立院司委會送出後，並未要求立法院長韓國瑜召集協商；等於法案未由院長召開黨團協商，就要逕行院會表決。民進黨團幹事長吳思瑤痛批，不管是國會改革法案、花東交通「錢坑」法案，在委員會上都沒有逐條討論，將是台灣國會史上最踐踏民主的處置方式；她呼籲韓國瑜召集朝野協商，不要讓國會繼續失靈下去。

韓國瑜今召集黨團協商總統國情報告的回答方式，若今朝野協商破局，綠營不排除發動「人海戰術」杯葛，並做好聲請釋憲準備；至於行政院是否提出覆議，交由新內閣判斷。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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