我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

黑白集╱「林北」斷交王 吳釗燮竟辯「鄉下人」

黑白集

外交部長吳釗燮最近火紅，媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」，他更高調貼文：「面對無理質疑，林北一定吵到底」。吳釗燮交惡中國大陸、斷交友邦，與在野黨關係也一刀兩斷，「林北斷交王」更符合他的人設。

「斷交王」遠比「吵架王」更神勇。蔡政府斷交十國，吳釗燮就包下八國，還有兩國搖搖欲斷。吳釗燮真是「友邦鬼見愁」，一代「斷交部長」當之無愧。

外交辭令是一門藝術，吳釗燮重複八嗆立委徐巧芯「告我藐視國會」，詞窮理屈的程度，連小學生吵架都比他有創意。吳釗燮的「林北」犯眾怒，他解釋是「鄉下人的自我稱呼」，馬上被「鄉親」彰化縣長王美惠打臉，質疑外交官可以優雅、犀利，但不該粗鄙，還用鄉下人來辯解。

外交部次長田中光說「這是非常接地氣的語言」，國安局副局長徐錫祥則搬出「他Ｘ的」法院見解，指未必是髒話；官員爭相擦屁股，結果PTT炸鍋，「接地氣是阿共仔的用語」，質疑魔法部認知錯亂、教壞囝仔大小。

吳釗燮避談國際外交能力，卻沾沾自喜對內吵架功力，因為其KPI不是維持邦交，而是要氣死對手。吳釗燮即將轉任國安會秘書長，副秘書長則由太陽花林飛帆接任，「林九萬」升格「林20萬」，從此國安會哥倆好，證明耍嘴皮、選顏色，在民進黨政府才是王道。

邦交 民進黨

上一則

炒房亂象 網紅揪團購屋無法可管

下一則

開放馬祖遊 國台辦：福建將適時組踩線團

延伸閱讀

吳釗燮：520大典外賓約50團 大部分是元首、總理級

吳釗燮：520大典外賓約50團 大部分是元首、總理級
林飛帆接國安會副秘 黃曙光留任諮委 再野批似準備開戰

林飛帆接國安會副秘 黃曙光留任諮委 再野批似準備開戰
面對無理質疑自稱「林北」 吳釗燮：我來自鄉下無不敬

面對無理質疑自稱「林北」 吳釗燮：我來自鄉下無不敬
徐巧芯質詢送「密件」給吳釗燮：我不想再認一個爸

徐巧芯質詢送「密件」給吳釗燮：我不想再認一個爸

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
中華文化總會集合了兩岸文字學者合編了中華語文知識庫，並且上網提供查詢。（取自中華語文知識庫網頁）

台灣小學生被老師更正「別用中國用語」 「估計」是誰的用詞？

2024-05-11 02:40

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛