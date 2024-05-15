蔣萬安啟程訪日 將拜會東京都知事小池百合子

台北市長蔣萬安（右一）在研考會主委俞振華（右二）等幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說。(記者林俊良／攝影)

台北市長蔣萬安上午啟程從松山機場出發訪日四天，期間將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說，也安排拜會日本 自民黨青年局、東京都知事小池百合子、東京中華學校、日華議員懇談會等，期盼透過此行深化兩城市友誼，並行銷台北。

蔣萬安此次受東京都知事小池百合子的邀請，將赴日參與2024 SusHiTech市長論壇。市府公布四天行程，今天下午，將前往拜會日本自民黨青年局，蔣萬安在立委任內與就任市長後，與數位局長結下深厚友誼，除了回訪，也將探討市府成立青年局後，與自民黨青年局的交流機制；今晚蔣萬安將出席Sushi Tech Tokyo 2024聯合晚宴，與來自世界各城市的市長會面，其中包括洛杉磯 、首爾、馬尼拉等姐妹市代表。