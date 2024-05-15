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準交長李孟諺遭爆 曾至張綱維都更辦公室

記者林佳彣、侯俐安／台北15日電
準交通部長李孟諺。(記者蘇健忠／攝影)
準交通部長李孟諺。(記者蘇健忠／攝影)

院秘書長、準交通部長李孟諺4月23日和涉嫌掏空公司的遠東航空董座張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，時間點啟人疑竇。李當時回應否認，但國民黨北市議員張斯綱昨曝光一段影片，揭露李孟諺年初曾赴張的公司，「還沒上任，到底在喬什麼？」李孟諺昨回應，相關指涉皆非事實，且在議員所指當時，他也根本不是「準交通部長」。

「李孟諺就是說謊。」張斯綱昨公布一段爆料者提供影片，時間是1月11日晚間9時，李孟諺前往新北市永和路2段166號（樺福千金）漢洋集團頂溪案都更辦公室的影像，約1小時後，李孟諺與建商工作人員一男一女同坐電梯下樓，共同搭乘計程車，再回到台北市信義大樓。

張斯綱指出，漢洋集團頂溪案都更辦公室就是張綱維的公司，其母親許慧娟也在公司任職監察人，他們爭取新北大型都更案，當時張綱維現身說明會，還引起住戶不滿與擔憂，「請問一個準交通部長去找他幹什麼？」「李孟諺還沒上任，到底在喬什麼？是該給全民一個交代！」

李孟諺昨回應表示，相關指涉皆非事實，對於該議員不負責任的惡意影射相當遺憾，希望有關人士能停止捕風捉影；至於漢洋都更案，他毫無所悉。

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