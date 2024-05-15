我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

新聞眼／扁不認罪 蔡若特赦 親手扼殺司改

記者 王宏舜
前總統陳水扁。(本報資料照片)
前總統陳水扁。(本報資料照片)

蔡英文總統8年前就職時，強調推動司法改革，同年11月25日主持司改國是會議籌備會，盼司法不要「有錢判生，無錢判死」，當時法官協會發聲明抗議；如今蔡在卸任總統前，卻傳出有意特赦犯下貪汙重罪的前總統陳水扁。若陳水扁既不認罪也不道歉仍獲特赦，蔡總統等於是把自己主導的司改送上斷頭台。

司法是維護社會正義的最後一道防線，貪汙犯經法院判決定讞後，服刑天經地義。詭異的是，陳水扁因龍潭購地等案遭判20年徒刑，併科罰金台幣2億5000萬元定讞，卻以「保外醫治」名義，從2015年1月5日起恢復自由之身；被醫師診斷為「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」的陳水扁，卻能主持廣播節目、站台助選、剪綵，一再踩司法紅線。

更離譜的是，陳水扁女兒陳幸妤遭控植牙醫療疏失，保外就醫中的陳水扁，卻可以擔任訴訟代理人上法庭替女兒辯護；陳因貪汙而遭法務部廢止律師證，但大剌剌當女兒「律師」出庭，整個政府視若無睹，權貴犯罪卻享特殊待遇，這是蔡政府司改下保障被告人權的成果？還是司法淪為權貴服務工具的證明？

遭蔡政府裁撤的特偵組，曾形容扁家洗錢手法「雖難稱空前絕後，恐亦冠絕海內外」。但總統若行使特赦權，彈指間就摧毀司法應展現的公平正義，還談什麼司法改革？扁若認罪，尚有特赦理由，但他迄今對涉貪全不認罪，總統若予特赦，怎好意思指控司法「有錢判生，無錢判死」？

蔡總統下台前若要施捨人情，至少應向人民清楚解釋，一個不認罪、不曾道歉的涉貪前總統，有何可憫之處；否則，蔡總統的司改成績單，終將被烙下「特赦陳水扁」5字留史。

陳水扁 國是會議 蔡英文

上一則

520後反守為攻 賴清德宴請綠委籲團結作戰

下一則

新聞評論／國安大旗與轉型正義 成民主退步保護傘

延伸閱讀

台民間醫療小組主治醫：赦扁應免罪也免刑 讓藍綠和解

台民間醫療小組主治醫：赦扁應免罪也免刑 讓藍綠和解
陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內

陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內
特赦話題再起 陳水扁向蔡英文討人情引聯想

特赦話題再起 陳水扁向蔡英文討人情引聯想
網友留言問：若特赦再選總統？陳水扁：永遠不會

網友留言問：若特赦再選總統？陳水扁：永遠不會

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益