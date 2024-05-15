通膨、詐騙、能源…賴清德拚經濟 要解決3苦3爭議

蔡政府能源政策失衡，七股漁民曾前進總統府抗議。（本報資料照片）

蔡英文總統執政八年，民眾實質經常性薪資連年負成長，加上通膨巨獸、貧富差距、能源政策問題重重，產業發展失衡山雨欲來。

主計總處日前暌違30年公布「家庭財富分配統計」，結果顯示2021年前20%家庭平均財富5133萬元（台幣，下同，約158.9萬美元），與後20%家庭平均財富僅77萬元，差距高達66.9倍，讓民眾相對剝奪感日深。工總前理事長苗豐強呼籲，這些挑戰的解方並非一蹴可幾，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。

業界指出，近八年來，台灣人民有三苦未解：一苦通膨連年創高、薪資收入卻空轉、貧富差距創高、政府雖積極打炒房，但高房價問題仍未解，許多富人持續靠股票和房地產累積財富。二苦八年來屢傳缺蛋、缺肉、缺藥、缺水、缺工缺才問題，民生經濟存在隱憂、體質脆弱。三苦台灣去年民眾「被詐騙」金額累積高達88.87億元，創史上新高。

賴政府經濟3難題 製表／財經中心

賴政府還須消弭台灣「能源結構問題」、「碳焦慮」，及工商業者針對「綠能 國家隊黑箱重重」三大爭議。電價自2022年來連漲，工業用電首當其衝，民生基本用電（330度以下）更是16年來首度調漲，工商協進會理事長吳東亮強調應宏觀「檢討能源政策」。

台灣再生能源發電成長背後仍存在綠電分配不均、供需不穩，以及核能卡關三困境。ＫＰＭＧ畢馬威財務諮詢公司副總經理林文棟說，蔡政府雖強調，台灣近年再生能源發電量提升，然而根據能源署公告再生能源發電業直轉供及躉售數據來看，去年不到1%的綠電是以直供予用戶，13%轉供予用戶，其次約7%是躉售予再生能源售電業，最後約79%還是躉售予台電公司，因此他說，「能供應市場上的綠電仍有限」。

因此，三三會理事長林伯豐呼籲準總統賴清德 制定「穩定供電、合理電價、淨零減碳 」的新能源政策，且「提高綠色能源核電的占比至少30%」。

賴清德也得解決企業「碳焦慮」問題。日前三三會例會找來碳交所董事長林修銘交流，據悉，當天現場逾百位工商業者陸續表達對台灣碳交所的質疑，企業主砲轟台灣碳交所「獨步全球、玩自己的算法」，林伯豐直言，「國際碳權交易平台上線至今，首批碳權有27個買家都是台灣企業。這批碳權商品不能抵減歐盟碳邊境調整機制（CBAM），也無法抵減台灣碳費」。

林伯豐指出，台灣碳交所交易的碳權屬性和國際主流不同，平台交易方式跟全球不一致，如今很多中小企業都有「碳焦慮」，賴清德必須解決綠色通膨、碳費課徵、國際碳權交易不透明等問題。

總經、能源待解方，產業與貿易也遇內憂外患：蔡政府執政八年的半導體產業榮景，是奠基於李國鼎和孫運璿時代，如今卻苦無下一個經濟引擎動力和創新；且八年來親美抗中、晶片外交，許多經濟學者憂心台灣區域經濟邊緣化。