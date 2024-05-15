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當年揭發扁家海外帳戶 洪秀柱：特赦扁 違反多數民意

台灣新聞組／台北15日電
國民黨前主席洪秀柱。(本報資料照片)
國民黨前主席洪秀柱。(本報資料照片)

傳出蔡英文總統五二○卸任前將特赦前總統陳水扁。2008年揭發陳水扁家族海外帳戶的國民黨前主席洪秀柱昨天表示，民進黨違反多數民意，就是反民主的帝王心態。她強調，陳水扁不是政治犯，是「百分百國際認證的貪汙犯」，並呼籲數罪在身尚未定罪者不得特赦，以免民主法治體系的崩壞。

由於特赦案需要行政院長副署，行政院長陳建仁明天將率全體閣員總辭，有民進黨人士表示，蔡總統若要特赦陳水扁，可能時間點將落在明天。但也有相關訊息指出，截至目前，仍僅止於「評估」階段，但陳水扁始終未對此事對國家帶來的傷害向全民有所表達，「解決之鑰在阿扁自己手上」。

據了解，蔡總統與幕僚針對特赦陳水扁一案，已沙盤推演半年多，初步限於「免刑不免罪」，只會特赦已判刑的龍潭購地等4大案，其他停審的4案難以納入特赦範圍，而扣案尚未沒收的犯罪所得台幣8億元(約2476萬1064美元)，將依刑法沒收新制，向法院聲請單獨沒收犯罪所得。

對於陳水扁近來稱「政治問題就是要政治解決」，民進黨人士表示，關鍵仍在於當事人(陳水扁)是否有決心放棄款項、交還國家，並為此事辜負人民期待，對黨與國家帶來困擾有所交代，才是「政治解決」。

不過，獨派團體已發起連署，要求五二○前無罪特赦陳水扁，應該「免罪也免刑」，發起團體包括台派聯盟、台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社等。

洪秀柱則指出，2008年她在立院舉行「陳水扁家族海外帳戶大解密」記者會，會前陳水扁都還矢口否認；當天下午，陳水扁就公開承認沒有據實申報財產，「做了法律不允許的事」，隨後一件件離譜且令人民難堪的貪腐事跡，「我們不會忘記」，當執政的傲慢不再掩飾，民主的精神盪然無存，「我們還要忍受這樣的政府多久？」

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院及法務部討論赦扁案。法務部書面報告書指出，特赦是憲法賦予總統專屬職權，不過，停止審判中之案件並非特赦權範圍，具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力之影響。簡言之，蔡總統即便特赦陳水扁，審判中的4案、未沒收款項，均不屬此次特赦範圍。

法界人士也指出，依過去解釋，特赦不及於審理中案件，若未來其他案件陳水扁仍遭判刑定讞，除非賴清德在總統任內「也特赦」，否則陳仍難免牢獄之災。

目前陳水扁停審的案件，包括侵占總統府公文案、教唆偽證案、陳敏薰買官案洗錢部分與二次金改國泰併世華案。

前總統陳水扁。(本報資料照片)
前總統陳水扁。(本報資料照片)

陳水扁 民進黨 賴清德

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