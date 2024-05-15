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反中與疫情 蔡英文執政8年支持度起死回生關鍵因素

記者蔡晉宇／台北15日電
2019年初，中國大陸國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」與香港「反送中」示威，兩大外部因素成了蔡英文總統民調起死回生關鍵。（本報資料照片）
2019年初，中國大陸國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」與香港「反送中」示威，兩大外部因素成了蔡英文總統民調起死回生關鍵。（本報資料照片）

蔡英文總統八年任期將屆滿，根據本報系聯合報、TVBS、台灣民意基金會長期所做的總統支持度民調顯示，蔡總統八年執政一路走來並不輕鬆，大致能區分為2016年就任到2018年「下探期」；2019年到疫情前「逆轉期」；疫情期間至今的「平穩期」。

蔡總統2016年就任時有近七成支持度，但這已是第一任期的最高點，一上任大刀闊斧啟動年金改革，並大修勞基法推出「一例一休」，在未取得社會共識下引爆一連串民怨，且直接反應在總統支持度上，就算2017年更換閣揆，由賴清德接棒林全，也擋不住頹勢，民調一路下探到2018年底地方選舉民進黨大敗。台灣民意基金會民調顯示，2018年12月，蔡總統民意支持度跌到谷底24.3%，不支持度飆到60.3%。

2019年初，中國大陸國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」，蔡總統重話回應，在綠營順勢操作下，營造出「辣台妹」形象，成了支持度觸底反彈關鍵，並隨著香港爆發「反送中」示威，讓民進黨在總統大選期間大賣芒果乾（亡國感），兩大外部因素推波助瀾下，蔡總統民調直升到成功總統連任，甚至超過2016年剛就任時民調高點。

緊接著新冠肺炎疫情來襲，蔡政府固然在防疫作為上多有可精進之處，也引發諸多批評，但百年大疫也讓國內產生「聚旗效應」，鞏固了蔡總統的領導人威望，一來一往讓蔡總統民調長時間維持四成五左右支持度，就算期間經歷民進黨地方選舉再大敗，中央執政民調仍大致維持一定水平，屬「平穩期」，並延續至今。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從整體過程看，蔡總統八年執政民意支持度有巨大的起伏。2016年5月上任，民意支持度高達69.9%，不支持度只有8.8%，有一個絕佳的開始。但上任百日過後狀況百出，民意支持度直線下滑，不贊同度扶搖直上，才八個月時間，民意支持度腰斬，不支持度從8.8%飆到54.4%，令人瞠目結舌。

游盈隆指出，蔡總統的第二個總統任期，民意反應完全不同於第一個任期。2020年5月，她上任時民意支持度狂飆，飆上71.2%，比第一任期還高，不支持度只有15.6%，那是她任內最風光的時刻。可惜，在卸任前一年，因內政失修、反黨內民主和漠視學倫案等等鑄下大錯，2022地方大選嚴重挫敗，再度陷入兩次執政困境，差點翻不了身；幸好卸任前夕枯木再度逢春，民意支持度回到久違的50%以上。

民調 疫情 民進黨

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