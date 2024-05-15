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黑白集／邊邀請邊提告 賴團隊說要溝通卻不對話

黑白集
行政院副院長鄭文燦（中）說為了台灣政治和諧，已委請律師主動撤告國民黨主席朱立倫。（記者鄭國樑／攝影）
行政院副院長鄭文燦（中）說為了台灣政治和諧，已委請律師主動撤告國民黨主席朱立倫。（記者鄭國樑／攝影）

賴清德即將就任總統，話題熱度還不及徐巧芯。國民黨立院黨團決議不出席大典，將藍綠互不捧場的慣例，張揚成杯葛秀。民進黨撿槍掃射藍營寧可去北京，也不願觀禮。媒體點名出席率，國民黨主席和六都市長落得不能不去的窘況。新政府原本連紀念金幣都缺買氣，所幸藍營送頭創造看點。

總統就職國之大事，基於尊重體制，不宜杯葛，但視個別情況，也不應強迫。民進黨如此「重視」藍營要員出缺席，今非昔比令人唏噓。八年前蔡英文盛載民眾變天期待，誰還理會藍營縣市長全員缺席？

美國史上最多人參與的總統就職典禮，是歐巴馬首任。典禮充滿「海納百川」精神，讓人民在經濟困境中「相信改變，必有出路」。據估大典逾180萬人參加，多是自動前往的平民。

賴清德組建團隊，以老綠南為核心，上任前戰狼怒號出擊。決策圈偏從自己人，言行雙標，視野比不上當年蔡英文，價值觀還充滿朝野、兩岸、貧富、世代的對立；說要溝通、合作，卻從不拜會、對話，甚至一手邀請、一手提告。就算藍白全員觀禮，缺少人民祝福，隔天賴清德還是得面對六成反對民意。

三年前陸委會就稱現況「準戰爭狀態」。賴清德一言足以決定和戰，自己就是全球看點，除非扛不起大角色，否則就職何需靠藍營熱場？

賴清德 國民黨 蔡英文

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