林飛帆接國安會副秘 黃曙光留任諮委 再野批似準備開戰

國造潛艦專案小組召集人黃曙光留任國安會諮委。（圖／軍聞社提供 ）

五二○政權交接小組昨再公布總統府與國安會新人事案，民進黨 前副秘書長林飛帆將任國安會副秘書長，現任國安會副秘徐斯儉、劉得金留任。國安會諮詢委員部分，傅棟成、黃曙光留任，總統府副秘書長黃重諺、前副秘書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池等四人將候任國安諮委。

至於總統府人事，總統府副秘書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副秘書長。總統府發言人由前三立主播、賴清德 競選總部發言人郭雅慧，以及民進黨國際部主任、發言人李問接任；國史館館長陳儀深留任。

國安會編制三名副秘書長、四至七名諮詢委員，權責部分皆為動態調整。據了解，林飛帆未來除了將擔起部分對美合作及政策，也將負責全社會防禦，並須與國內倡議團體聯繫。兩岸及兩岸經貿仍由傅棟成主責；資安部分，將由李育杰主責。

但對這份國安人事名單，在野黨立委表示，印證準總統賴清德是務實的台獨工作者，並擔憂未來國安團隊充斥「仇中」立場，且缺乏與中國彈性溝通；民進黨立委則反批，藍營走不出太陽花運動的創傷。

國民黨 立委王鴻薇表示，長年主張台獨的學者姜皇池，曾被指投書涉入「太平島是岩礁」的爭議，引發當時社會譁然；今年甚至針對登太平島議題，投書表示「總統登太平島，無益鞏固主權」，文章還提到「登島宣示主權，徒增各方疑慮，更恐淪為中國在南海製造事端的馬前卒」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，賴政府用姜皇池當諮詢委員，代表他們對南海的態度，釋出了非常負面的訊號，蔡英文至少還會抗議南海仲裁案，而賴任用姜皇池，是否代表也放棄南海的主張？

國民黨立委賴士葆表示，未來的國安會秘書長吳釗燮，以及林飛帆、馬永成，都是「獨中之獨」、反中大將，加上賴清德台獨金孫的烙印抹不掉，台獨黨綱也不凍結，不知道賴清德要如何尋求兩岸和平。他直言，該團隊看起來是「準備跟對岸開戰的國安團隊」，但老百姓想跟對岸和平互動。

民眾黨立委張啟楷也說，林飛帆沒有國安經驗與行政歷練，卻能直升「林20萬」，再搭配吳釗燮掌國安會，國家安全可能充斥「仇中」立場，賴清德最近強調的「兩岸良性互動及穩定」，未來恐在落實上受到考驗。

另外，針對黃曙光留任，國民黨立委馬文君表示，黃曙光為潛艦國造案靈魂人物，主導快超過500億元台幣的國家預算，她呼籲黃對潛艦國造種種疑雲，應該公開向國人先說明清楚。