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鄭文燦撤告 國民黨：朱立倫是否出席520跟任何條件無關

台灣新聞組／台北15日電
國民黨主席朱立倫。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席朱立倫。(記者曾吉松／攝影)

行政院副院長鄭文燦提告國民黨主席朱立倫涉嫌妨害名譽，前天傳他稱朱若出席五二○總統就職典禮就願意撤告，引發藍營強烈抨擊。國民黨桃園市議員凌濤批評，鄭拿司法資源當作政治交換、攻擊工具，格局太低；鄭文燦在桃園回應，一碼歸一碼，他為了台灣政治和諧，確實願意主動撤告。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫決定出席五二○就職與否跟任何條件無關。

鄭文燦隨後在臉書指出，「沒有開任何條件，我只是回應媒體轉達朱主席幕僚透過媒體的提議」；他並宣布已委請律師撤告。

國民黨團書記長洪孟楷昨說，不希望就職典禮成為箝制在野的工具；國民黨副秘書長李彥秀則說，這是情緒勒索。

楊智伃表示，朱立倫決定出席五二○就職與否，從頭到尾都不存在國民黨以司法條件作為撤告交換條件，不知鄭文燦昨天頻回應，且顛三倒四的言論從何而來？

楊智伃表示，五二○就職大典在即，朱立倫多次喊話賴清德，希望共同努力朝野對話氛圍與環境，然而在賴清德未表示前，先得到卻是在法院判定不起訴之後，鄭文燦窮追猛打的自訴誣告。過去在鄭文燦擔任桃園市長期間的所作所為，都可受公評，國民黨作為在野黨，監督執政當局的記者會也都經得起考驗，在法院判定不起訴後，鄭文燦再提自訴的窮追猛打、追殺在野黨主席的作為，民眾沒辦法接受。

楊智伃指出，鄭文燦接二連三、顛倒是非的急躁發言，只能證明三件事情：第一，鄭文燦將司法作為交換條件，帶頭濫用司法；第二，此案在法院判定不起訴之後，鄭文燦再提自訴、又再撤回，就是誣告濫訴，甚至浪費司法資源；第三，鄭文燦發現風向不對後，急於誣賴國民黨民意代表與黨主席，不但缺乏行政院副院長格局，更讓人質疑未來如何扮演好海基會董事長，替人民處理兩岸溝通的工作。

楊智伃重申，朱立倫決定出席五二○就職與否跟任何條件無關，呼籲台灣民主政治若要共識向前，賴清德應出面表態，共同營造朝野對話氛圍，才是為五二○台灣開新局最好的示範。

國民黨 賴清德 臉書

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