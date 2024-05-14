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黑白集／別只是護航、帶風向 綠色監委該查誰藏電

黑白集
監察委員田秋堇。(本報資料照片)
監察委員田秋堇。(本報資料照片)

核電廠是否延役仍討論中，監委田秋堇、趙永清和蔡崇義卻已立案調查核電廠抗震能力。雖然綠色監委辦藍、護航、帶風向，都是監察院的日常，不過這回還是畫錯重點了。

田秋堇和趙永清早做過類似表演。2019年民間提出核四重啟公投案，兩位監委也啟動調查，做出核四不能重啟的結論，還糾正了行政院和中選會。名為監院調查報告，其實是為公投帶風向。

這次抗震調查，如出一轍。但監委監督的是行政部門，核電延役還只是民間倡議，政府並未表態，監院調查對象是「建議延役者」嗎？簡直是荒謬。不過，社會反廢核聲浪高漲，連差點成為賴政府首位閣揆的童子賢，都說要把不同的聲音帶進民進黨。田秋堇等刻意搶在賴清德上任前引爆綠營「核」戰，擺明反制，結論早可預知。

11年前田秋堇曾為核四停建訴求，與同是民進黨立委的鄭麗君指控「台電大藏私房電」。如今蔡政府高喊不缺電，民間卻備受缺電威脅，到底又是誰藏電？鄭麗君已是準副閣揆，田秋堇和鄭麗君恰可聯手再查「台電藏電」，看看誰說謊。

國民黨立委提案修法，擬將立委、民代及參與政黨或政治活動者排除在監委資格外。這提案有點因人設事。不過，看到監委辦藍不辦綠、護航行政院、調查帶風向等行徑，難怪有人寧可矯枉過正。(轉載自聯合報)

公投 民進黨 賴清德

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