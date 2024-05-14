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朱立倫同日收520邀請函、訴狀」鄭文燦：參加520願撤告

台灣新聞組／台北14日電
國家政策研究基金會董事長朱立倫13日出席國民黨智庫舉行中華民國「國家安全戰略法」發表會，表示民進黨完全發動戰狼式、毀滅式的戰法，要摧毀立法院黨團、消耗國民黨所有戰力。(記者陳立楷／攝影)
國家政策研究基金會董事長朱立倫13日出席國民黨智庫舉行中華民國「國家安全戰略法」發表會，表示民進黨完全發動戰狼式、毀滅式的戰法，要摧毀立法院黨團、消耗國民黨所有戰力。(記者陳立楷／攝影)

準總統賴清德5月20日就職，國民黨主席朱立倫昨表示，已收到邀請函，但強調朝野合作不會取決於是否參加就職典禮，關鍵重點在是否有誠心讓台灣政治走向良性循環，還是要惡意毀滅。傳朱立倫收到總統府邀請函同日，也收到行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀。

本報系聯合報報導，朱立倫昨上午出席智庫國政基金會「國家安全戰略發表會」後受訪表示，謝謝總統府的邀請，從選後到昨天正好滿4個月，大家可以看到民進黨完全發動戰狼式、毀滅式的戰法，要摧毀立法院黨團、消耗國民黨所有戰力，甚至在地方政府，用提告罷免的威脅方式來對付藍營縣市長。如果民進黨不展開心胸，繼續惡意摧毀、杯葛，甚至提告、罷免，「今天就算誰去了，都無法朝野和解。」

台北中國時報報導，知情人士直言，執政黨一連串司法追殺，是朱不願出席的原因之一，對此，鄭文燦昨回應，若朱以此做為出席的條件，他願意撤告。

據報導，藍營人士指出，選舉期間，鄭文燦因陷八八會館爭議，對藍營多位民代提告，大部分皆被檢察官不起訴；鄭另因藍營舉辦「反奧步記者會」，對朱立倫、桃園市議員凌濤與藍委洪孟楷等人提告，因屬言論自由範疇，最後不起訴，但鄭仍另提起自訴。而訴狀與總統府的就職典禮邀請函，上周五同時寄達朱立倫桃園住家，朱相當氣憤，認為民進黨根本是在玩兩面手法。

聯合報報導，朱立倫表示，國民黨這幾周不斷釋出善意，不管是提出國家安全戰略法等民生重要法案，或是針對能源政策、反廢死，每一項都是基於國家利益與全民主張。只要民進黨願意展開心胸，「我想不只朱立倫，大家都願意來慶賀賴清德就任。」

媒體追問，是否會參加就職典禮？朱立倫並未正面回應，僅強調，這四個月來國民黨看到的都是惡意攻擊，戰狼式攻擊，毀滅式攻擊，甚至不斷的用司法、罷免等各種惡意的攻擊的方式來面對國民黨，「賴清德主席你可以講幾句話吧！」

中國時報報導，鄭文燦昨回應，五二○是國家重要典禮、民主政治重要的展現，不出席有100種理由，就讓大家評價。鄭文燦強調，如果朱立倫以是否參加五二○就職典禮為條件，雖然這是沒有關係的連結，但為了在政治上達成更好的互動，他願意撤告，「這個就是考驗政黨和政治人物格局！」

國民黨發言人楊智伃說，這不就是證明民進黨用司法當武器，抵著在野黨的咽喉，不讓在野監督發聲還要用司法威脅去參加就職典禮？桃園市議員凌濤則表示，鄭的提告已多不起訴，奉勸鄭去海基會好自為之，別再濫用司法資源。

國民黨 民進黨 賴清德

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