我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

立院協商總統國情報告 統問統答或綜合答覆 周四續協商

台灣新聞組／台北14日電
準總統賴清德（右）就任後將赴立院國情報告，朝野為問答方式僵持不下；圖為蔡英文總統13日頒授賴清德「中山勳章」。（圖／總統府提供）
準總統賴清德（右）就任後將赴立院國情報告，朝野為問答方式僵持不下；圖為蔡英文總統13日頒授賴清德「中山勳章」。（圖／總統府提供）

針對國民黨立院黨團和民眾黨團提案邀請準總統賴清德就任後至立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商；協商三個半小時，僅就技術層面達成共識，但就總統回答方式依然卡關，韓國瑜裁示本周四繼續協商。

國民黨團昨晚發出聲明表示，非常遺憾看到民進黨團不斷杯葛，並未展現誠意與在野黨團協商，希望周四協商時，民進黨團拿出誠意，否則杯葛總統赴國會國情報告案破局的責任，民進黨團與即將上任的賴政府要負起完全責任。

藍白提案，擬於五二○後新任行政院長施政方針報告前，邀請新任總統賴清德至立法院國情報告。昨天協商時，國民黨團主張「統問統答」的方式，建議三人或五人發言詢問後，再由總統做統一回答；民眾黨團總召黃國昌則主張，各黨團全體結束發言後，由總統分別針對各黨團回答。

不過，民進黨團總召柯建銘表示不同意，認為藍白主張都是變相的「即問即答」，都屬違憲。民進黨團幹事長吳思瑤也表示，總統不是立院監督對象，不應存在即問即答，主張總統「綜合答覆」。

三黨團針對總統回答方式討論良久，韓國瑜主動提議，先針對技術性問題討論，並提出由各黨團推派代表發言，按政黨比例分配（藍、綠、白）為九、九、二，發言依序為民眾黨團、民進黨團和國民黨團，每人發言五分鐘。

不過，黃國昌認為，此為建立憲政慣例非常重要的時刻，認為應延長至每人發言七分鐘；韓國瑜回應表示，妥協是政治的藝術，提出每人發言六分鐘，各黨團皆表示沒有異議。但對總統回答方式，民進黨團態度堅不退讓。韓國瑜最終裁示，本周四繼續協商，同時擬在周四協商中討論新任行政院長施政報告，以及立院本會期是否延會等議題。

昨天黨團協商，在各政黨發言人數比例、順序、時間上取得共識，但仍卡關總統回答方式；韓國瑜表示，周四將討論三方案，包括一問一答、黨團統問統答，以及綜合答覆。吳思瑤強調，憲政慣例的創造不能便宜行事，昨天決定「怎麼問」，周四將協商「怎麼答」，希望在野黨能夠融會貫通，在周四做出不違背憲法的論述。

國民黨立委黃健豪表示，黨團協商制度當初是為了保護小黨而設立，讓這些政黨有發言空間，現在卻被柯建銘拿來當作政治攻防，已失去原有意義。

民進黨 韓國瑜 國民黨

上一則

特赦話題再起 陳水扁向蔡英文討人情引聯想

下一則

朱立倫同日收520邀請函、訴狀」鄭文燦：參加520願撤告

延伸閱讀

台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商

台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商
韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章

韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章
洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮
最新立委聲量出爐 藍委逾5成 第1名徐巧芯 韓國瑜第2

最新立委聲量出爐 藍委逾5成 第1名徐巧芯 韓國瑜第2

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…