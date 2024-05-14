立院協商總統國情報告 統問統答或綜合答覆 周四續協商

準總統賴清德（右）就任後將赴立院國情報告，朝野為問答方式僵持不下；圖為蔡英文總統13日頒授賴清德「中山勳章」。（圖／總統府提供）

針對國民黨 立院黨團和民眾黨團提案邀請準總統賴清德就任後至立法院國情報告，立法院長韓國瑜 昨召集朝野黨團協商；協商三個半小時，僅就技術層面達成共識，但就總統回答方式依然卡關，韓國瑜裁示本周四繼續協商。

國民黨團昨晚發出聲明表示，非常遺憾看到民進黨 團不斷杯葛，並未展現誠意與在野黨團協商，希望周四協商時，民進黨團拿出誠意，否則杯葛總統赴國會國情報告案破局的責任，民進黨團與即將上任的賴政府要負起完全責任。

藍白提案，擬於五二○後新任行政院長施政方針報告前，邀請新任總統賴清德至立法院國情報告。昨天協商時，國民黨團主張「統問統答」的方式，建議三人或五人發言詢問後，再由總統做統一回答；民眾黨團總召黃國昌則主張，各黨團全體結束發言後，由總統分別針對各黨團回答。

不過，民進黨團總召柯建銘表示不同意，認為藍白主張都是變相的「即問即答」，都屬違憲。民進黨團幹事長吳思瑤也表示，總統不是立院監督對象，不應存在即問即答，主張總統「綜合答覆」。

三黨團針對總統回答方式討論良久，韓國瑜主動提議，先針對技術性問題討論，並提出由各黨團推派代表發言，按政黨比例分配（藍、綠、白）為九、九、二，發言依序為民眾黨團、民進黨團和國民黨團，每人發言五分鐘。

不過，黃國昌認為，此為建立憲政慣例非常重要的時刻，認為應延長至每人發言七分鐘；韓國瑜回應表示，妥協是政治的藝術，提出每人發言六分鐘，各黨團皆表示沒有異議。但對總統回答方式，民進黨團態度堅不退讓。韓國瑜最終裁示，本周四繼續協商，同時擬在周四協商中討論新任行政院長施政報告，以及立院本會期是否延會等議題。

昨天黨團協商，在各政黨發言人數比例、順序、時間上取得共識，但仍卡關總統回答方式；韓國瑜表示，周四將討論三方案，包括一問一答、黨團統問統答，以及綜合答覆。吳思瑤強調，憲政慣例的創造不能便宜行事，昨天決定「怎麼問」，周四將協商「怎麼答」，希望在野黨能夠融會貫通，在周四做出不違背憲法的論述。

國民黨立委黃健豪表示，黨團協商制度當初是為了保護小黨而設立，讓這些政黨有發言空間，現在卻被柯建銘拿來當作政治攻防，已失去原有意義。