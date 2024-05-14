520總統就職典禮 六都首長可能獨缺侯友宜

準總統賴清德五二○就職，台中市長盧秀燕原需出席台中市議會總質詢，盧秀燕已經請假並表態出席就職典禮。(記者余采瀅／攝影)

準總統賴清德 五二○就職，六都市長中，台中市長盧秀燕已先表態參加，昨台北市長蔣萬安、桃園市長張善政 陸續鬆口；在行政院長陳建仁呼籲「希望各縣市首長都能共襄盛舉」下，高雄市長陳其邁也轉彎將參加。六都市長可能獨缺新北市長侯友宜。

國民黨 立院黨團書記長洪孟楷說，黨團已決議不出席就職典禮，但不代表杯葛；國民黨人士要出席皆尊重。

國民黨內，盧秀燕最早決定出席五二○賴清德就職典禮。中市國民黨議員李中說，盧參加總統就職，可為2028提早見習。

蔣萬安昨改口會請市府聯繫，看是否可調整市政行程，如果可以就出席；如果沒辦法，還是祝福新政府未來施政順利。張善政五二○也碰上議會市政總質詢，當天排定質詢議員，均已同意讓張請假。盧蔣不同調，北市藍營人士認為，盧秀燕看的是2028願景，蔣萬安仍以2026市政優先。

民眾黨立院黨團總召黃國昌昨天說，針對民進黨過去跳票八年的承諾，民眾黨會提出第三波民主改革，因此才會號召五一九封街集會活動；當天原本要借凱達格蘭大道，不過總統府周圍全面管制，最後只好選在民進黨中央黨部所在的北平東路。