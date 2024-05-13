網友留言問：若特赦再選總統？陳水扁：永遠不會

前總統陳水扁2008年接受特偵組應訊後收押，上車前高舉雙手喊政治迫害。(本報資料照片)

政壇盛傳蔡英文總統卸任前可能特赦前總統陳水扁 ；讓扁迷欣喜期待，紛紛湧入陳水扁經營的社群平台「Threads 」留言，不過，陳水扁連日一貫回答「毫無知悉」。還有網友問他「可以低調點嗎？」，陳水扁回答，「夠低調了！」

陳水扁認真經營社群平台，製作圖卡、發文頻率高，他在Threads的「YonGe Chen」帳號更是幾乎每則留言都會回覆，目前已有4.6萬名粉絲，堪稱網紅。

近來因為特赦議題，扁迷湧入陳水扁的Threads問本人看法，不過，陳水扁始終回答「毫無知悉」、「不知道」、「不清楚」。還有網友問，「國內外的特赦，有像這樣附加免刑不免罪的嗎？」陳水扁表示，「沒有吧！？」

有網友貼上媒體報導內容，問是否真的綠營已私下接觸陳水扁問對特赦意見。對此，陳水扁表示，「沒有這一回事」。

死忠扁迷留言，「支持再出來選總統」，陳水扁表示，「永遠不會！」

陳水扁在Threads製作圖卡，寫下24字，似回應近日傳聞。圖卡的背景圖案是兩隻兔子飛踢瞬間畫面，為名日本 攝影師2022年在日本大久野島所拍攝，被踹的另一隻兔子面露痛苦，經過各國網友二創，已是知名哏圖。

陳水扁寫下，「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩，台灣咱的名，為伊來拍拼」。

而「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」、「台灣咱的名，為伊來拍拼」，出自2004年陳水扁總統競選歌曲「相信台灣」。