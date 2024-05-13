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黃埔軍校百年校慶 賴清德顧立雄將出席閱兵

台灣新聞組／台北13日電
副總統賴清德(前右)日前訪視空軍，由國安會秘書長顧立雄(中)陪同。五二○後，賴清德、顧立雄如何領導國軍，備受矚目。(取自總統府flickrr)
副總統賴清德(前右)日前訪視空軍，由國安會秘書長顧立雄(中)陪同。五二○後，賴清德、顧立雄如何領導國軍，備受矚目。(取自總統府flickrr)

黃埔百年校慶6月16日在高雄舉行，屆時除邀請校友返校共襄盛舉外，陸、海、空官校與政戰學院等學生組成閱兵連，陸軍各軍團指揮部的聯兵旅亦組成閱兵部隊，參加正步分列式，規畫由新任總統賴清德校閱。

本報系聯合報報導，由於去年陸軍官校99周年校慶典禮沒有唱國歌，也沒有向國父遺像行三鞠躬禮的程序，最近有退役校友發起串聯要預先了解今年儀式，並揚言若賴清德不唱國歌、不行三鞠躬禮，將建議陸軍官校校友總會出面，向校方關切，甚至將採取抗議行動。

蔡英文執政8年力推轉型正義，執政黨民代也曾試圖修改陸軍官校校歌歌詞，希望將「黨旗飛舞」改為「國旗飛舞」；每年預算提案也都建議三軍儀隊撤離中正紀念堂及兩蔣園區，也將蔣銅像視為威權象徵。但在多位國防部長力擋下，未能實現「軍中轉型正義」。

陸軍官校校友總會長羅際琴證實，已經很多人詢問過他有關黃埔百年校慶一事，他的秘書長代表他參加官校的協調會，特別提到「一定要有唱國歌」等相關程序。國防部給的答覆是「會加進去」。但現在權力掌握在人家手上，他們也只能看狀況出招。

羅際琴說，唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮等，是送出訊息對於中華民國是否認同，看此處就能得知；若認同，自然支持這樣的政府；若不認同，如何得到人民認同？

台北中國時報報導，軍方消息來源指出，軍方籌備百年校慶多時，國安會祕書長顧立雄均知詳情，接任國防部長後，一定會主持校慶，並請賴清德親自出席校閱部隊。至於賴與顧在官校校慶是否唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮，將由賴政府決定，軍方官員認為，五二○總統就職典禮，一定要唱國歌，這應該不是問題。

賴清德 國防部 中華民國

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