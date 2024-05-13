歷史倒帶 扁馬蔡就職總統前 先與在野對話
賴清德今年初當選總統後，至今尚未與在野黨領袖見面。回顧中華民國自民選總統以來，多數總統當選人都會在就任前與在野黨對話交流；蔡英文總統也在2016年就任前展開請益之旅，以增進朝野和諧。
2000年3月18日，我國首度政黨輪替，民進黨籍陳水扁當選總統；他在520就職前，當年4月11日偕副總統當選人呂秀蓮至國會，拜會立院朝野黨團。當時陳水扁在拜會國民黨團時說，國家的利益、人民的福祉，永遠超越政黨的考量，相信朝野有這樣的交集和共識，有利於未來的政局。
2008年3月22日，國民黨籍馬英九贏回政權後，展開請益之旅，拜會不少企業界龍頭，4月14日會晤當時民進黨籍副總統呂秀蓮。2012年1月14日，馬英九贏得連任。他在選前多次承諾，擬每半年與在野黨會面，創造與在野黨溝通和對話的機會，並在選後不久主動表示願意與在野黨領袖會面，由府方安排邀請。2016年1月16日，蔡英文當選台灣第一位女性總統。蔡當選後即展開「在野政黨領袖拜會之旅」，於3月9日拜會親民黨主席宋楚瑜。蔡英文和當時將卸任的馬英九則在3月底於台北賓館「雙英會」。
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