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盧秀燕、江啟臣出席520 朱立倫看國會互動

台灣新聞組／台北13日電
國民黨人士說，朱立倫（圖）出席五二○就職典禮與否，取決朝野是否無異議邀請賴清德赴立院國情報告，以及國會改革法案能否順利通過。（本報資料照片）
國民黨人士說，朱立倫（圖）出席五二○就職典禮與否，取決朝野是否無異議邀請賴清德赴立院國情報告，以及國會改革法案能否順利通過。（本報資料照片）

準總統賴清德五二○就職，國民黨僅台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣表態出席。前總統馬英九三天前才收到邀請函，確定不會出席。國民黨主席朱立倫是否出席，備受矚目。

國民黨昨天表示，對於朱立倫是否出席賴清德就職典禮，沒有進一步的消息。黨務人士表示，民進黨動輒扣國民黨立委「毀憲亂政」的帽子、抹黑修理，怎會有好的朝野互動？預估朱立倫出席五二○就職典禮機率低。

國民黨人士說，朱立倫出席與否，5月17日前是關鍵，取決兩因素：一是，朝野是否無異議邀請賴清德赴立院國情報告；二是，國會改革法案能否順利通過。

國民黨立委葉元之稱，賴清德沒有利用當選前四個月的空白期與在野黨對話、尋求和解，甚至不斷放任民進黨政府攻擊在野黨，明顯是要與國民黨對幹，在此種氛圍之下，朱立倫去就職典禮有何意義？

盧秀燕前天表態會參加賴清德五二○將就職，但須向議會請假。台中市藍綠議員同意配合更改時間，讓盧秀燕在總質詢期間請假，代表台中市民出席，也盼中央未來能幫台中市爭取更多建設經費。

江啟臣昨也跟進，將出席五二○總統就職典禮，他說，立法院正副院長均受邀請出席總統就職典禮，他會以副院長身分出席。至於國民黨立委是否集體缺席？江啟臣說，各黨團部分就由黨團自行說明。

民眾黨發言人吳怡萱證實，已收到五二○就職典禮邀請，黨主席柯文哲一直以來都主張政黨和解、社會和諧，因此不會缺席國家重要大典；另在立法院黨團部分，民眾黨開放個別立委自由參加。

國民黨 賴清德 江啟臣

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