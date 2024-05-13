賴清德未拜會 在野批空白4個月 藍質疑只想和在野吵架

總統當選人賴清德勝選當晚表示，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是。(本報資料照片)

五二○總統就職典禮倒數一周，朝野對立持續升溫，立法院長韓國瑜今天將召集朝野黨團協商藍白邀請準總統賴清德 就任後赴立法院國情報告事宜。但政壇人士發現，相較於陳水扁、馬英九及蔡英文 當選總統後即拜會在野黨，賴清德自今年1月中旬當選迄今4個月，並未與在野政黨領袖見面，也打破24年來慣例。

回顧2000年陳水扁、2008年馬英九、2016年蔡英文當選總統後，都有拜會在野黨的請益行程，唯獨賴清德迄今無相關行程，引發在野質疑「空白的4個月」，未見修復朝野關係的努力。國民黨立委賴士葆表示，賴清德的人事布局，看來還是要跟在野黨吵架，至今也未展現與在野黨溝通的誠意，只看到執政的傲慢。

賴士葆說，賴清德身為總統當選人，又是民進黨 主席，早該來拜會在野黨主席，卻是讓即將卸任的蔡英文總統來找大家意見交流，有何意義？像是國家通訊傳播委員會（NCC）人事案這麼重要，作為「雙少數」的未來賴政府，即使不接受政黨比例，最少在提名前也要跟在野黨溝通，卻完全看不到誠意。

國民黨立委許宇甄指出，賴清德只贏得4成選票，立法院席次未過半，若要施政無阻礙，必須做到他在勝選演說中所說的「溝通、協商、參與、合作」，但目前看來，賴清德只在乎敗選者、落跑者的位子，用人唯親，派系優先，如此怎可能做到「團結台灣、社會溝通」？她呼籲賴清德應該釋出善意，加強對話。

民眾黨發言人戴于文表示，賴清德當選至今，從未邀約拜會在野黨，顯見他執政的傲慢心態，儘管民進黨即將邁入第三任期，但賴清德不僅得票未占多數，目前在立法院也是朝小野大的局面；他呼籲賴清德放棄執政的傲慢，用心傾聽在野黨及草根庶民的聲音，才是未來的執政之道。

對於在野黨的質疑，記者詢問賴團隊人士，未獲回應。有民進黨人士指出，蔡英文總統在卸任前啟動朝野對話，並提出希望建立政黨溝通平台，蔡賴一體，蔡總統已有邀請在野黨會談，民眾黨主席柯文哲也與蔡會面，要怪就怪國民黨主席朱立倫未答應會面，給蔡軟釘子。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴清德願意做、也會去做，但現階段可能事務繁忙，她相信賴清德在上任後就會啟動對話。賴清德已排定明晚宴請民進黨立委，吳思瑤說，賴清德身為民進黨主席，先與執政黨立委對話後，隨即就會與在野黨溝通。

民進黨立委林宜瑾認為，這次是民進黨政府第三次連任，與扁、馬、蔡時期不大相同，賴清德身分雖是黨主席，也還是副總統，他是謹守分際的人，許多不宜在現有身分做的事情，他會尊重蔡總統。

民進黨立委許智傑則說，這陣子立法院的朝野衝突，讓大家都很憂心；如果賴清德未來能與在野黨領袖會面，創造朝野互動的機會，他樂觀其成。