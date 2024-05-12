我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

戰或合？民眾黨519遊行牽動2026 藍雙北黨部保持距離

台灣新聞組／台北12日電
民眾黨立委黃國昌（前排左四）近期積極耕耘新北市，圖為民眾黨主席柯文哲（左三）率黨籍立委，8日在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會。(本報資料照片)
民眾黨立委黃國昌（前排左四）近期積極耕耘新北市，圖為民眾黨主席柯文哲（左三）率黨籍立委，8日在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會。(本報資料照片)

準總統賴清德520就職，民眾黨前一天將赴民進黨中央前封街集會，但民眾黨立委黃珊珊、黃國昌劍指雙北市長，藍白戰或合，恐牽動2026布局。新黨雖宣布響應519遊行，但國民黨雙北市黨部和基層民代表態不參加；國民黨台北市議員秦慧珠說，台北市長蔣萬安不參加520總統就職典禮，民眾黨主席柯文哲卻要去捧新政府的場，但前一天又號召民眾519上街頭撻伐政府，大家應好好思考柯文哲的目的。

國民黨台北市黨部表示，不會參加民眾黨519行動，柯文哲身陷京華城、北士科、台智光和第一魚果改建4大案爭議，蔣萬安只稱為「4件案」，而不是「4大弊案」，對柯文哲已宅心仁厚，但民眾黨519號召草根行動、草民上街，要打倒新黨國，啟動新台灣，號召群眾上街頭，根本是給蔣萬安、北市警察局找麻煩。

台北市副市長李四川指出，他不是政治人物，不知道政黨辦活動圖的是什麼目的，不過他堅信，人民還是希望回到做實事、幫民眾解決問題，才是最重要。

國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱說，黨中央和市黨部都沒有指示是否參加，北市議會黨團也不會有動作，519是民眾黨發起的活動，國民黨不必響應。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，主要還是看黨中央怎麼決定，國民黨一定會透過國會強力監督。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰說，要上街遊行抗議應先去訂定訴求是什麼議題，但新政府還未上任，黨中央若要參與應完善評估陳抗的實質意義，國民黨是最大在野黨，應思考如何做才能符合全民需求。

藍營人士說，民眾黨現在搞不清楚訴求，還跑到民進黨中央黨部前抗議，國民黨說實在也不知道要聲援什麼，況且民眾黨也沒邀請國民黨。

國民黨 柯文哲 民進黨

上一則

防憾事無證據 托嬰中心監視影像將強制上傳雲端

下一則

黃國昌劍指新北市長 地方人士：民眾黨最怕李四川

延伸閱讀

收賴清德就職邀請 蔣萬安：有市政行程不出席

收賴清德就職邀請 蔣萬安：有市政行程不出席
京華城容獎840% 柯市府補償惹議

京華城容獎840% 柯市府補償惹議
黑白集／發519動員令 柯文哲考驗自己

黑白集／發519動員令 柯文哲考驗自己
收到賴清德520就職典禮邀請 蔣萬安：有市政行程不出席

收到賴清德520就職典禮邀請 蔣萬安：有市政行程不出席

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他