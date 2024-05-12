戰或合？民眾黨519遊行牽動2026 藍雙北黨部保持距離

民眾黨立委黃國昌（前排左四）近期積極耕耘新北市，圖為民眾黨主席柯文哲（左三）率黨籍立委，8日在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會。(本報資料照片)

準總統賴清德520就職，民眾黨前一天將赴民進黨 中央前封街集會，但民眾黨立委黃珊珊、黃國昌劍指雙北市長，藍白戰或合，恐牽動2026布局。新黨雖宣布響應519遊行，但國民黨 雙北市黨部和基層民代表態不參加；國民黨台北市議員秦慧珠說，台北市長蔣萬安不參加520總統就職典禮，民眾黨主席柯文哲 卻要去捧新政府的場，但前一天又號召民眾519上街頭撻伐政府，大家應好好思考柯文哲的目的。

國民黨台北市黨部表示，不會參加民眾黨519行動，柯文哲身陷京華城、北士科、台智光和第一魚果改建4大案爭議，蔣萬安只稱為「4件案」，而不是「4大弊案」，對柯文哲已宅心仁厚，但民眾黨519號召草根行動、草民上街，要打倒新黨國，啟動新台灣，號召群眾上街頭，根本是給蔣萬安、北市警察局找麻煩。

台北市副市長李四川指出，他不是政治人物，不知道政黨辦活動圖的是什麼目的，不過他堅信，人民還是希望回到做實事、幫民眾解決問題，才是最重要。

國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱說，黨中央和市黨部都沒有指示是否參加，北市議會黨團也不會有動作，519是民眾黨發起的活動，國民黨不必響應。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，主要還是看黨中央怎麼決定，國民黨一定會透過國會強力監督。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰說，要上街遊行抗議應先去訂定訴求是什麼議題，但新政府還未上任，黨中央若要參與應完善評估陳抗的實質意義，國民黨是最大在野黨，應思考如何做才能符合全民需求。

藍營人士說，民眾黨現在搞不清楚訴求，還跑到民進黨中央黨部前抗議，國民黨說實在也不知道要聲援什麼，況且民眾黨也沒邀請國民黨。