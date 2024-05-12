傳將特赦 扁：政治案件政治解決 從未透過法律討公道

蔡英文總統（右）擬在五二○前特赦前總統陳水扁（左），採「免刑不免罪」，陳水扁11日說，「政治案件就是政治解決」，仍未認罪道歉。圖為陳水扁2008年出席蔡英文的黨主席就職典禮。(本報資料照片)

蔡英文總統5月20日卸任，傳出蔡總統可能在下周特赦前總統陳水扁 ，採「免刑不免罪」，綠營大多樂觀其成，藍營則批，民意不支持這種作法。陳水扁昨透過社群媒體表示，他對特赦一事「毫無知悉」，但他強調，「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

總統府近期對於特赦陳水扁議題不斷重申，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

國民黨立委許宇甄表示，支持特赦陳水扁的民調 只有22％，蔡總統卻不顧民意反對，置司法於不顧，要在下周特赦救阿扁，只為回報當年提攜之恩。

許宇甄說，陳水扁涉犯案件多，只能對已判刑確定案件特赦，尚未審結的二次金改貪汙案、教唆偽證案、侵佔機密公文案、陳敏薰買官1000萬台幣（約30.8萬美元）洗錢案都無法適用，難道這四案要改讓賴清德以大赦方式處理？還是要在立法院提案修正赦免法，讓陳水扁可以免去貪汙等罪的追訴，再次特赦？

許宇甄強調，要給誰特赦是總統的特權，但陳水扁迄今沒有認錯、道歉、還錢，還利用保外就醫期間挑戰司法，公然出席各種公開活動，蔡英文卻要在卸任前幫貪汙11億且無悔意的前總統特赦，民意並不支持這種作法。

民進黨 立委許智傑表示，雖然沒有聽聞相關細節，但若屬實，尊重蔡總統的職權，「希望能化解扁案長期以來政治對立」。

TVBS民調中心前天公布最新民調，48%受訪者不支持特赦前總統陳水扁，22%支持受訪者支持特赦陳水扁；其中，支持特赦陳水扁的民進黨認同者有51%。民進黨前立委林濁水昨嗆「莫名其妙」，強調陳水扁害慘民進黨，一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨總統特赦？

林濁水昨在臉書指出，且看現在為什會選出小野大，民進黨立委席位比國民黨少1席，未來執政困難重重的結果？是選票比人少嗎？並不是。區域選票比國民黨多了69萬，不分區選票比國民黨多了22萬，票贏這麼多，席位卻輸，完全是陳水扁開了國會減半的選舉支票，又在林義雄力挺之下，居然真的修憲兌現，勸都勸不聽，結果造成選舉時票票不等值的災難。

TVBS民調指出，48%受訪者不支持特赦陳水扁，其中28%表示「很不支持」、20%表示「不太支持」；22%支持受訪者支持特赦陳水扁，其中8%表示「非常支持」、14%表示「還算支持」。30%受訪者表示沒意見。

TVBS民調指出，國民黨認同者不支持特赦陳水扁的受訪者76%；民眾黨認同者有63%表示不支持特赦陳水扁；民進黨認同者有51%表示支持特赦陳水扁；中立選民不支持特赦陳水扁的受訪者有46%。