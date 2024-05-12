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傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

記者王千豪／台北12日電
民進黨前副秘書長林飛帆傳將任國安會副秘書長或諮詢委員。（本報資料照片）
民進黨前副秘書長林飛帆傳將任國安會副秘書長或諮詢委員。（本報資料照片）

民進黨前副秘書長林飛帆傳將入國安會擔任副秘書長或諮詢委員一職。國民黨立委王鴻薇昨天表示，林飛帆進到國安會薪水又會三級跳，可能由「林9萬」變成「林20萬」；國民黨立委許宇甄則質疑，林飛帆何德何能可以占據這個職位？

王鴻薇提到，新政府之前被嘲笑敗選者入新政府，現在看起來連退選者都可以進入新政府，在民進黨裡面，真的跟著黨走，一向都可以吃香喝辣，林飛帆大概是太陽花裡面混得最好的一個。

許宇甄質疑，國家安全會議是總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關，會議參加者有行政院長、副院長、內政部長、外交部長、國防部長、參謀總長、財政部長、經濟部長、陸委會主委等人，林飛帆何德何能可以占據這個職位？

許宇甄指出，國安會今年度政務人員待遇編列2363萬1000元台幣（約73萬美元），主要支付秘書長、副秘書、諮詢委員的薪水。國安會設置5至7名諮詢委員，薪水比照部長，年薪將近300萬元；而30至39歲的平均薪資為54.1萬元。對比之下，能力備受質疑的林飛帆可以領到近300萬薪水，可以知道準總統賴清德對林飛帆有多厚愛。

許宇甄批評，新政府將政府職務作為分封禮物，破壞官箴莫此為甚，既然賴清德這麼喜歡林飛帆，應該讓林飛帆回去民進黨部工作，不該蹭用政府人事經費和職位。

國民黨立委王鴻薇（圖）指林飛帆大概是太陽花裡面混得最好的一個。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇（圖）指林飛帆大概是太陽花裡面混得最好的一個。(本報資料照片)

民進黨 賴清德 國民黨

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