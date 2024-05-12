傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

民進黨前副秘書長林飛帆傳將任國安會副秘書長或諮詢委員。（本報資料照片）

民進黨 前副秘書長林飛帆傳將入國安會擔任副秘書長或諮詢委員一職。國民黨 立委王鴻薇昨天表示，林飛帆進到國安會薪水又會三級跳，可能由「林9萬」變成「林20萬」；國民黨立委許宇甄則質疑，林飛帆何德何能可以占據這個職位？

王鴻薇提到，新政府之前被嘲笑敗選者入新政府，現在看起來連退選者都可以進入新政府，在民進黨裡面，真的跟著黨走，一向都可以吃香喝辣，林飛帆大概是太陽花裡面混得最好的一個。

許宇甄質疑，國家安全會議是總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關，會議參加者有行政院長、副院長、內政部長、外交部長、國防部長、參謀總長、財政部長、經濟部長、陸委會主委等人，林飛帆何德何能可以占據這個職位？

許宇甄指出，國安會今年度政務人員待遇編列2363萬1000元台幣（約73萬美元），主要支付秘書長、副秘書、諮詢委員的薪水。國安會設置5至7名諮詢委員，薪水比照部長，年薪將近300萬元；而30至39歲的平均薪資為54.1萬元。對比之下，能力備受質疑的林飛帆可以領到近300萬薪水，可以知道準總統賴清德 對林飛帆有多厚愛。