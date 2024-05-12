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新聞眼／綠核能內戰 成賴清德燙手山芋

記者蔡晉宇
童子賢（右）拋核電延役，民進黨基本教義派回防又急又快。圖中為準總統賴清德。（本報資料照片）
童子賢（右）拋核電延役，民進黨基本教義派回防又急又快。圖中為準總統賴清德。（本報資料照片）

民進黨曾經緊抱的反核神主牌，出現立場鬆動跡象，在童子賢喊出核二、核三延役後，綠營長時間陷入沉默螺旋的「核電開明派」，逐漸開始發聲；但基本教義派的回防，同樣來得又急又快，監院11日針對核安申請調查，即開出第一槍，缺電危機引爆的綠營核能內戰，勢必將成賴清德五二○就任總統後的燙手山芋。

近期跳電、停電頻傳引爆民怨，針對核電廠延役議題的討論，有別於過去從在野黨到工商界的喊話，連民進黨自家智庫副董童子賢都發聲，格外引人側目，更戳破了民進黨一直宣稱「能源轉型很成功，台灣不缺電」的話術，外界觀察這可能是賴政府上任後可能調整核能政策的訊號。

賴清德在核電議題上，並非鐵板一塊，他擔任行政院長時，「以核養綠」公投結果通過，賴當時即指出，自己是民主萬歲的人，尊重公投結果；總統大選期間，賴甚至提出「核電緊急使用說」，論述核電廠留待緊急狀況時備用的想法；無怪乎現在與賴清德關係親近的童子賢再拋出核電延役想法，會被認為多少有替新政府試水溫的意味。

賴政府有意願思考保留核電選項，最大的阻力並非來自在野黨，而是如何和自家反核基本教義派溝通。以監察院為例，上回核安調查報告就選在「重啟核四」公投前夕公布，結論明白指出台灣對核安風險準備不及格；這回監委申請調查，同樣在核電延役討論再起之際。

攤開查案監委過去發言紀錄，包括田秋堇、趙永清等人，反核立場鮮明，監院每逢社會討論核電時，免不了大動作介入，要說全無政治動機出發點，恐難說服人，其背後象徵的，更是股龐大的反核基本教義派勢力。

童子賢曾向友人表示，接受邀約擔任民進黨智庫副董事長，是要把不同的聲音帶到民進黨。可如今民進黨成為一言堂已久，真能聽得進不同聲音，理性進行思辯嗎？又或只是放不下神主牌，一味為反對而反對，這不只考驗民進黨執政包容性，更攸關國家能源大計。

民進黨 賴清德 公投

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童子賢任綠智庫副董 為帶進不同聲音

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