延役攻防 監委查核電廠抗震力

核能延役聲浪再起，監委申請調查全台核能廠耐震能力，但在野黨質疑這是反核派的政治表態。（本報資料照片）

核電廠延役議題延燒，在野黨提出延役法案，準總統賴清德 原屬意的閣揆人選、民進黨智庫副董事長童子賢也力促核電延役。外界正關注賴政府上任後能源政策是否反轉，監察院昨發布，監委田秋堇、趙永清、蔡崇義針對核電廠抗震能力，已啟動調查。在野黨質疑，監委是衝著童子賢等核電開明派而來，是在找賴清德麻煩。

三位監委認為，許多發展核能應用的國家皆審慎全面體檢核能電廠安全性，而台灣位環太平洋火環帶上，斷層密布地震 頻繁，政府2020年耗資近5億元（台幣，約1541萬美元）完成的「地震危害再評估」已指出，核一、二、三廠防震能力堪憂，最近核電延役聲再起，有必要為核安把關，因此啟動調查。

田秋堇：釐清核電廠補強強度

主查監委田秋堇昨表示，311福島核災後，2015年行政院原子能委員會（現為核能安全委員會）要求台電公司針對核電廠進行「地震危害再評估」，執行程序依循美國地震危害分析資深委員會所訂定第三層級（SSHAC Level 3）程序，考量距核一、二、三廠320公里範圍內所有可能震源，進行機率式地震危害評估。

田秋堇指出，「地震危害再評估」提出核一、二、三廠地動加速度值（PGA）分別為0.698ｇ、1.272ｇ、1.384ｇ，遠遠超過核一、二、三廠建廠當時設計的防震係數，分別是0.3ｇ、0.4ｇ、0.4ｇ，「國家花了幾億元作了這份報告，結果至今都沒有人重視」，當時台電有提交補強報告給原能會，但如今主張核電延役聲再起，而不是除役，那補強的強度將是完全不同檔次，應予以釐清。

「特別是目前仍在運轉中的核三廠，遇到地震時，所承受的地動加速度值是最大的。」田秋堇說，因此她決定申請調查，針對該報告內容，邀專家學者、官員來一同為核電安全把關，另外，目前我國核電廠內，冷卻池均儲有大量燃料棒，若遇到地震時，如何應變，也是這次調查重點之一。

王鴻薇：鞏固反核基本教義派

國民黨 立委王鴻薇質疑，田秋堇等監委偏向反核派，在民進黨內部反核立場鬆動之時啟動調查，意在鞏固綠營反核基本教義派，是衝著童子賢等核電開明派而來，是在找賴清德麻煩。國民黨立委賴士葆表示，監委當然有權責調查，不過監委也不是核電、核安專家，這時候跳出來，除了政治表態，沒有其他太大意義。

台電回應表示，會配合監委調查，提供相關資料並說明，台電在日本福島核災之後，已啟動核電廠安全停機的設備及結構進行盤點並補強，除役及運轉機組現階段均安全無虞。