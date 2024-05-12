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童子賢任綠智庫副董 為帶進不同聲音

記者歐陽良盈／台北12日電

和碩聯合科技董事長、民進黨智庫副董童子賢拋出核二、核三延役，核一、核四廠址剷平，並引進芬蘭的OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）等新型核電廠的主張，引發討論。清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏昨天表態相挺，並透露童子賢曾跟他說過，當初接受邀約擔任民進黨智庫副董，是要把不同聲音帶到民進黨。

童子賢的核能主張近日引發部分學界質疑芬蘭OL3工程延宕14年才完工，預算超支等缺漏。童子賢日前接受媒體訪問表示，我們建議的是思考新技術、新核電比舊核電更有效率更好，而非意識形態反核，再來挑毛病的作法。童子賢也提醒，台電關掉核一、核二之後，財務上就是一場災難，但反核人士都不願意面對而迴避不談。

李敏昨天透過臉書發文力挺童子賢，李敏表示，看到童子賢提出將核四剷平，興建芬蘭採用的歐洲壓水式反應器（EPR）的建議，他確實有些訝異。回想自己2018年2月至2022年2月擔任清大原子科學院院長時，童子賢是清大校務諮詢委員，每年都會到校聽取校務發展報告，每次原子科學院報告時，童子賢一定會說，清華大學原子科學院最大責任就是做好核能教育，為台灣日後的能源發展保留一個選擇，童子賢一路走來都非常關心台灣的能源與核能發展。

李敏表示，童子賢擔任民進黨智庫副董後，他立刻約時間拜訪；童子賢很快安排他去公司碰面，並與幕僚聽取他對核能的簡報。童子賢跟他說，接受邀約擔任民進黨智庫副董事長，是要把不同的聲音帶到民進黨。

李敏說，幾個月前，核能學會放映新核能時代電影時，他用電郵向童子賢募款支持，立刻有回應，後來童子賢還自費包辦了一場，請和碩同仁觀賞並全程參與。後來還加碼資助電影放映累積超過五十萬。

李敏表示，童子賢願意為核能的復甦發言，在企業家中是鳳毛麟角，童對核四的未來有不同的看法，是可以討論的，在這個關鍵的時刻，童子賢的發言已經掀起一波對核能的討論，論述的方向是我們要「返核」，感謝童子賢對核能的支持。

民進黨 預算 臉書

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