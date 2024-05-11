特赦陳水扁 TVBS民調:48%不支持

TVBS最新民調顯示，4 8 %受訪者不支持特赦前總統陳水扁，僅22%支持。 ( 本報資料照片)

外傳蔡英文總統卸任前特赦前總統陳水扁 ，下周發布特赦令。TVBS民調 中心昨天公布最新民調，48%受訪者不支持特赦前總統陳水扁，22%支持受訪者支持特赦陳水扁。

TVBS民調指出，48%受訪者不支持特赦陳水扁，其中28%表示「很不支持」、20%表示「不太支持」；22%支持受訪者支持特赦陳水扁，其中8%表示「非常支持」、14%表示「還算支持」。30%受訪者表示沒意見。

TVBS民調指出，年齡方面，40歲到49歲受訪者有五成左右不支持特赦陳水扁，50歲到59歲不支持的受訪者有64%。政黨傾向方面，國民黨認同者不支持特赦陳水扁的受訪者76%；民眾黨認同者有63%表示不支持特赦陳水扁；民進黨認同者有51%表示支持特赦陳水扁，高於不支持特赦的22%；中立選民不支持特赦陳水扁的受訪者有46%，僅12%受訪者支持特赦陳水扁，42%受訪者沒有表示意見。

TVBS民調訪問時間為5月7日到9日18時30分到22時整，調查方式採市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，市話訪問411位、手機訪問410位，95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點以內。

對於蔡總統擬在下周特赦前總統陳水扁，總統府發言人林聿禪表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。綠營認為是時候處理赦扁議題，藍營則說主管機關須交代，陳水扁「海角七億」等不法所得如何處理。

有媒體報導，蔡總統已和準總統賴清德 達成共識，下周總統府將發布特赦令，採「免刑不免罪」。

了解內情的民進黨人士表示，特赦陳水扁議題，關鍵仍在於陳水扁的「態度」。也有黨內人士說，特赦陳水扁在民進黨內多數人都有「共識」，即使蔡總統未在卸任前特赦扁，賴清德上台後也必須面對，且黨內多認為扁獲得特赦的機會不小。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，免刑不免罪形同「最陽春的特赦」。至於陳水扁其他四個未審理完的案子，需繼續審理，不受此項特赦令的影響。身為長期關切扁案司法正義的人，他認為這個遲來特赦令是「為德不卒」。

國民黨立委羅智強說，陳水扁還有很多案子因保外就醫暫停審理，但現在陳水扁很健康，若被特赦未來是否要繼續審理？賴清德是否還要再特赦一次？扁涉貪汙款項如何處理，也希望相關單位向國人說明清楚。