收賴清德就職邀請 蔣萬安：有市政行程不出席

台北市長蔣萬安10日赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光4案。（記者楊正海／攝影）

準總統賴清德 、準副總統蕭美琴將於5月20日就職，並於總統府舉辦就職大典。台北市長蔣萬安昨指出，已經收到邀請， 但當天有市政行程，不會出席。立院國民黨 團也表示，當天無放假，會在立法院進行相關公務。

蔣萬安昨赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光4案，議員秦慧珠問蔣萬安，是否受到總統府邀請參加5月20日就職典禮，蔣萬安說，辦公室有收到，但他當天不會去，有相關市政行程。

秦慧珠又說，柯文哲 五二○要參加新總統就職，但柯文哲五一九卻要上街頭。蔣萬安把大巨蛋、北士科、京華城、台智光4案列為「四件案」是宅心仁厚，不是定為四大弊案，但民眾黨五一九號召「草民上街」、要打倒新黨國，號召藍綠一起上街頭，她覺得這反而是給蔣萬安、警察局找麻煩。

秦慧珠問五一九當天有多少人上街頭？市警局長張榮興指出，5月19日有申請集會，預計1000人，已經做好完全準備。秦慧珠說，警察局也太看不起「草民」若號召10萬人來怎麼辦？張榮興說，場地頂多容納1000人到5000人，預計派警力200人，不認為會打起來。

針對國民黨立委是否參加賴清德就職典禮，國民黨團書記長洪孟楷說，五二○當天為周一，沒有放假，全國國人都沒有放假，必須上班，當天立法院也有委員會在進行，所以黨團一致認為，既然身為中央民意代表，在立法院做相關公務比什麼都重要，肩負選民的責任，每天須兢兢業業。故當天，會在立法院進行相關公務。

立委李彥秀表示，朝野和解關鍵在賴清德的身上，關鍵不是在野黨立委要不要參加五二○就職大典，執政黨也應釋放更多善意。新國會從2月1日上任之後，民進黨在內部應該是無縫接軌，但對於在野黨立委攻擊，對新科立委有諸多攻擊。賴清德五二○馬上要就任，應要思考不論在廢死的議題上，或放下、凍結台獨黨綱上，或在能源政策上，應該要有更多的誠意，提出民進黨後續解決方向，而不是像現在用攻擊立委的方式，掩飾過去8年執政的缺失。

國民黨立委馬文君說，不需要特別做文章，五二○要不要去參加就職典禮，這是大家自己的決定。